未來城市：香港建築向墨西哥貧民窟學習？

建築系學生鄭德熙（Ivan）將這個美洲的現象，看成打開香港房屋想像的一扇門。「我們也不可以過分浪漫化，貧民窟本身有很多問題，如安全問題、公共設施的不足，沒醫院、沒道路，甚至沒電線，不可以說『很地道』就忽視這些事，但作為建築師可由這些貧民窟得到一些啟發。」

組件嵌成屋 房屋「麥當勞化」

「在美國城市規劃的歷史中，上世紀六七十年代時出現一種叫kit home的屋，意思是買一間屋就像砌模型，將一塊塊組件嵌起來就把屋砌好。屋主可以在目錄上選擇要瑞士木屋風，還是水牛城西部牛仔風，整個城市看來是很多不同的屋，但望清楚，來來去去都是那幾個模樣。」加州大學聖地牙哥分校公共文化及城市研究教授Teddy Cruz稱之為「McMansions」，房屋的麥當勞化，不停複製相同組合，這現象最早於1948年紐約州萊維敦（Levittown）出現，Ivan解釋：「但（當地）每間屋佔的位置很大，地方密度很低，於是需要很多汽車由一個地方到另一個地方，學名稱為urban sprawl（城市雜亂地擴展），比如說1000人其實不需要很大位置來容納，卻分散於整個郊區當中，這是很多城市規劃者反對的情况，認為浪費地方，屋看起來又很假，一切就像一塊布景板。」

大量剩餘建材 貧民撿來再用

Teddy Cruz是研究墨西哥蒂華納與美國聖地牙哥邊境社區的學者，他與創立加州大學聖地牙哥分校全球正義中心（Center on Global Justice）的Fonna Forman教授成立Estudio Teddy Cruz + Fonna Forman，2018年曾參加威尼斯建築雙年展，將他們在美國館的展覽命名為MEXUS，設想蒂華納及聖地牙哥的邊境地帶是個共生的社區。Ivan獲得九龍倉「建築設計實習計劃」資助，計劃每年會資助兩名本地建築系畢業生到外國建築事務所實習，中選者曾到過Zaha Hadid 、Herzog & de Meuron等名建築師樓，而Ivan選擇的卻是這所研究邊境貧民窟的機構，即將動身前往美國西部最南端實習一年。

當這個邊境區域每日有大量移民想從墨西哥湧入美國，Cruz留意到同時有大量剩餘建材從美國流入墨西哥，到貧民窟居民手上循環再用，他從蒂華納居民的靈活得到靈感，與NGO「CASA FAMILIAR」合作在貼近邊境一個「被遺忘」的城市San Ysidro展開計劃，其中一部分名為「邊境大廳」（Living Room at the Border），翻新一座1927年建成的教堂作表演場地，結合一組擁有社區花園的房屋供年輕家庭入住，及設共享廚房的房屋供人與祖父母同住等，促進當地社區交流；又在鄰近San Ysidro的蒂華納地區Los Laureles Canyon設計一座社區中心，為居民提供空間作診所、活動場地、能源系統之用，這座中心不必一次過建成，可隨資金增加逐漸加建各部分，減輕財政壓力。

善用空中空間 延伸單位

墨西哥的貧民窟能對香港有何啟示？剛從香港大學建築系碩士課程畢業的Ivan說，一切由住客話事，自己落手釘幅外牆，在香港實是難以想像，但建築師會否可以讓住客發揮創意，多留些可表達個人身分的空間？他提到自己早前的畢業作品，設計由「垂直村莊（vertical village）」變化而來，「垂直村莊的概念早在1950、1960年代已有人提及過，一幢樓不是所有部分都由建築師設計，只設計結構框架，裏面可由住客延伸，像一棵樹」。他設想，「住客買的是一間細屋，但有兩米延伸空間，想像當你住一間屋，可能父母想搬進來同住，或者生了小孩，窗可以拆掉向外擴展最多兩米」。他認為對買賣雙方彈性都更大，「如剛出社會打了5年工的年輕人，首期只夠買一房一廳單位，到他有更多錢時，就可按照現在的地價買aerial footprint」，即買更多空中的空間讓單位延伸出去，「像紐約一些古老的建築物不可以拆，但上空位置又會浪費，於是旁邊的屋就可以買aerial footprint，伸出到該建築物的上空，這是同一個概念」。而若市場需求對四房單位需求不大，也會有空置的情况，「如果不起盡，屋主可先買較細的單位，按需要再買空間，亦降低了買樓門檻」。

擴展之後如何收細？

這個作品被質疑不切實際，Ivan嘗試加入實行上的做法，例如當住戶請第三方設計師設計延伸部分時，須依從樓宇總設計師定下的一些守則，如遵守有關窗戶或風格的要求，「有教授亦會問，擴展之後如何收細？我想這個概念可用在居屋，如單身人士輪到一間細屋，在過程中結了婚，可以延伸少少，有了小孩再延伸少少，到小孩長大後搬出去、配偶過世，一個人住兩房一廳的單位，就可以將aerial footprint賣給政府套現，拆掉延伸部分」。

Ivan知道實行不易，但希望挑戰建築師對住宅的話事權，不必人人都住一式一樣的房子。「1950、1960年的唐樓有個大騎樓，可以放盆栽、掛衫，又有人封掉做個小溫室。也許我的設計外觀『岩岩巉巉』不太好看，但對社區來說是好事。」他設計的出發點是「容許住客有say」，「一個建築師畫一個單位複製100次，外牆、間隔一樣，那住客與住在監倉有什麼分別？當然有些單位可打走幅牆，但現在大部分的樓都有shear wall structure（剪力牆結構），即很多不可打穿的結構牆」。他說很多工廈與商業樓宇是柱網（column grid）結構，「整個地方很空曠，只有柱，可以任你間」，但對混凝土需求很高。另外昔日不少住宅都附有露台，現時卻有樓宇整幢加外牆封住，「私樓的外牆連掛衫都難，冷氣機放在哪個位置都要管」，他的作品想讓住戶有更大權利設計居住的地方，「建築師應該要有胸襟接受這件事，他們最後服務的都是裏面的住客。如你不empower他們，是想如何呢？」

「人的空間冇得取巧」

Teddy Cruz曾言：「我不想成立一間建築師樓，只設計精品酒店、畫廊或給1%的人住的豪宅。」Ivan 到美墨邊界實習，向貧民窟學習，他期待能吸收怎樣的養分，放在香港的土壤中？「這在香港當然不安全，但我受他們的創意啟發，原來住客可以做更多決定，我只是想將神髓搬到香港」。攝影師Michael Wolf鏡頭下如火柴盒的高樓大廈，是他想帶給這個城市更多元化景觀的起點。建築能否也有更多正義？有時創意可以到另一個極端，例如畫個櫃讓家傭瞓廳，記者提到室內設計節目都常常有很多創意，介紹如何摺起張牀變書枱，盡量將住客塞入發展商決定好的間隔大小，Ivan的思維與這種想法剛好相反？他想想，除非一屋人同時做一件事，否則如果有人吃飯時有人想睡覺，還是不太可行，「我始終相信人的空間冇得trick」。

文//曾曉玲

圖 // 受訪者提供

編輯 //蔡曉彤

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