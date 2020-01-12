街知巷聞：聖若瑟大變身 擴闊學生空間 校長：無聊嘢對成長好重要

校園鐘聲響起，午飯時間到了。老師下課後各自回到7個散佈各處的教員室；學生衝落地下打波，等等！要先跑上幾層樓梯借籃球；學校飯堂無人願去，男校生寧願捧着飯盒站在不同走廊、樓梯蹓躂與開餐。

為了改善空間運用，半山堅尼地道7號聖若瑟書院公布計劃耗資5億元、花22年時間全面翻新校舍。既要保留法定古蹟，班房日日都有人上堂，要如何幫校園大變身？負責今次翻新校舍計劃的周德年建築設計總監譚漢華（Billy）表示：「可不可以讓老師坐番一起，課外活動放番一齊？既然學生放學後都是去不同地方聚集，就想方法令他們在學校聚集，這種氣氛真的可以幫到學習的。」

西北兩座屬法定古蹟

你有無玩過推木條遊戲？將木條向上下左右推移，直至有空位推其中一塊木條出去。但要突破困局，至少需要有移動木條的空隙。聖若瑟書院就出現了一個改變的契機，政府批准學校同時使用對面馬路、堅尼地道26號作為新校舍，部分學生在去年開始轉到新校舍上堂。藉着這個空檔，終於可以一次過重新審視整個校園的空間運用。

校園建築呈口字形，分東南西北4座，圍着中庭足球場。其中以背靠匯豐、渣打等大廈的北座歷史最古老，在1920年建成。雖然，北座屋頂雕像下方印有1875，但並非建築年份，而是創校年份，聖若瑟書院在1875年由基督學校修士會（喇沙會）成立，是香港現存最古老的羅馬天主教男校，在第一次世界大戰之後從羅便臣道搬到現址。

西座則在1925年啟用，同樣擁有藍色屋頂，在日佔時期曾被日軍用作醫院倉庫。北座和西座都在2000年被列為法定古蹟。

至於校園正門，即堅尼地道入口建築則屬於南座，原本是德國會所，1962年被拆卸改建為8層高現代建築。最矮的東座大概亦在1960年代建成，設有禮堂。

重整空間應對22世紀

今次翻新校舍計劃名為「Vision 22」，舊生嚴祖泰（Michael）解釋是由於教育制度變化得快，因此希望花22年時間幫校園升級，令學校設施能夠應對22世紀。校園翻新分3個階段，總預算約5億元，款項主要向舊生募捐而來。首階段是翻新南座大樓，預計最快今年暑假動工，於2022年完成。但由於北座和西座兩座是法定古蹟，無法大幅度改動，只能整合班房，提升效用。

舊校園的問題是空間零散，譬如全校7個教員室散佈各處、南座大樓地下飯堂即使午飯時間亦不多學生，明明窗外就是足球場，但窗戶緊閉、室內昏暗，而且窗戶旁邊有一條突兀的輪椅步道。Billy解釋，原來飯堂旁邊有一間空置房間，之前被改作教員室，但要通過建築規例就必須按規定加建傷殘人士設施。「有空位就攝啲嘢，是好多舊校園的老問題。」於是改建計劃會打通地下飯堂和樓上圖書館，以及堅尼地道正門入口旁一角荒廢戶外空地，在空地上加建玻璃上蓋，形成共享工作空間，令圖書館面積增加5倍。7個教員室也會整合成一。

做好課外活動 減制度影響

第二階段是計劃中最龐大的部分，打算斥4億元拆掉整座東座，即禮堂位置，重建成樓高8層的大樓，令校園面積增加至少四成。新大樓主打整合學生會、健身室，以及其他課外活動場地成為「學生活動中心」（Student Activities Hub），亦會增建游泳池和宿舍等。

校長程景坡表示，「學生活動中心」是今次重建計劃最重要的部分，因為他希望學生知道做無聊事的必要。他是聖若瑟舊生，畢業後在校內任教數學30多年，3年前轉任校長。他眼見香港教育制度不停變化，「有變好有變不好，以數學來說，制度並不是變好了」。他覺得作為一間學校，無法控制教育制度，但唯一可以控制的是學生的課外活動，「無論教育制度如何改變，做好課外活動，對我們學校的影響都可以無咁大」。

聖若瑟著名校友無數，包括已離世的「光纖之父」高錕、退役香港職業足球員山度士等，他自豪稱學校學生最叻是靈活變通，縱使他們校園容不下一個完整的足球場，亦比好多校園面積細小。可惜他見到現在好多學生因為補習班等，下課後匆匆離校，原因是現在家長太注重學術，「以前我們做學生在學校留好耐的，你話無聊在這裏踢波又得，無聊在這裏傾偈又得，無聊在這裏想想將來。這些普通人認為無聊的東西，其實對個人成長好重要」。因此，他很希望改建計劃可以令學生留在校園內，和別人多一些溝通。

護土牆削泥 建黑盒劇場

「以前在這個三角形球場踢足球，因為外面就是斜路，猜輸了的同學要沿路走到金鐘執波。」Michael興奮說。這一處三角位置，從校外的橋底纜車站看來是一面巨大的護土牆，Billy相信這幅巨大的護土牆是當年為興建花園道，大幅削低路徑而產生，他計劃以削泥方式掏空護土牆泥土，興建黑盒劇場或社區會堂，同時成為校園新的出入口。

在去年10月反修例運動時，有聖若瑟學生在校外派傳單，遭防暴警察截查，程景坡聞之趕至了解事件，警察及後離開。程景坡說將會在今年退休，因此很想在離開母校前將翻新計劃上馬，「現在和我初初出來教書改變好大，不止是教育制度，而是整個社會，由學生到家長甚至老師，覺得學生應該做些什麼的看法改變好大」。而他希望該校學生懂得感恩、敢於挑戰，最重要是喜歡幫助別人，因為「無論你能力幾強大，如果你不會幫助別人，你都不會是偉大的人」。

文 // 彭麗芳

圖 // 馮凱鍵、受訪者提供

編輯 //林曉慧

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