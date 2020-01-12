ways of seeing：生命中聽過最難聽的說話

藝術家江凱勤從社區收集了六百多張手寫紙箋，不少人寫上「分手」、「我不再愛你了」；亦有很多非常過分的責罵：「你這麼蠢，怎麼不去死？」、「你嚿垃圾」；但更多是外人無法理解、再普通不過的說話：「哦」、「多謝」。

原來一句說話是否構成語言暴力，是要看語境與對話者的關係，「我的結論是所有說話都可以是暴力，同樣一句說話都可以是鼓勵。」江凱勤說。

重要的是自覺哪些傷人的說話這輩子都不應該說，並且，永遠不要低估傷害聽者的程度。

招魂幡上貼滿收集回來的話語

這是記者見過最鬼魅又最本土的展覽，入黑之後，在油麻地廟街不遠處的路口轉角，古舊大樓外牆搭起了竹棚與生鏽支架，卻有一個玻璃櫥窗特別燈火通明，白光射燈將櫥窗內垂掛的招魂幡照得荒涼。櫥窗前是匆匆下班回家的人們與一張張粉底溶掉泛起油光的臉龐，行人在強光櫥窗面前經過，頓成黑壓壓的影子，猶如失去了靈魂。街道左邊卻站着在霓虹燈下等客的「姐姐」。

這個展覽名叫《招魂》，三道白色招魂幡上貼滿從社區收集回來的六百幾張「生命中聽過最難聽的說話」的手寫紙箋，江凱勤希望藉着作品探討什麼是語言暴力，並希望大眾了解到暴力所造成的破壞。

在四個社區中心和六個藝術機構，共十個地方放置紙箋收集箱。任何人都可以將惡言寫下，之後將紙箋對摺，用貼紙封口、投箱、放下。江凱勤將所有收集回來的紙箋，一張不漏地展出。由於展出地點是二十四小時向公眾開放，小朋友都可以觀賞，加上展覽獲民政事務局贊助，屬於蒲窩青少年中心「香港青年藝術高峰會」一部分，因此所有粗口和辱罵政府的字句都被紅紙遮蓋。

語言暴力與關係角力

江凱勤分享，毫不意外的是粗口、帶侮辱和人身攻擊的說話佔了其中一部分，但最大部分竟然是再普通不過的說話，例如「你真堅強」、「我擔心你」、「多謝」、「起身la」……若非身處同樣的處境和關係之中，根本無法理解這句說話的重量和傷害的程度。

究竟什麼是語言暴力？是不是只要聽者感覺到受傷就是語言暴力？他搖頭答沒有準則，「例如我用手掂一掂你是不是暴力？掂你身體咩位置，幾時掂你才是暴力？因此是關乎客體和主體關係、語境、說話者與你的關係、說話適不適當的問題」。

對方存在，但無法溝通

記者問：你回收的紙箋中，哪一句最難聽？「一定是我自己寫嗰句，但我不會告訴你是哪一句。」訪問期間，江凱勤多次提起大家姐。記者問，這句難聽的話是你大家姐說的嗎？他若有所思說：「現在已經沒有太大感受了。因為今次項目涉及多個部門，這種繁瑣和忙碌冲淡了我難受的感覺。所以幾好啊，我自己親身經歷，這個藝術項目可能真是紓解了我某些情緒。」

他說今次展覽亦源於一次對大家姐的憤怒情緒，「回到房間見到枱面有些紙碎，我就寫低自己討厭她什麼，並隨手將一個佛手印（佛手篆刻印章）蓋上去，覺得又幾好喎」。他甚至將語言暴力扣連死亡，「這種感受是幾sad的，我和大家姐住在同一間屋，卻已有三年沒有對話。大家都當對方不存在，跟死去沒有分別。這種雖死猶生的存在是好曖昧，它好近又好遠，其實好多關係都是這樣，就像和朋友食飯，當對方全程在按電話，就像他存在但又不存在，他死去但又未死去。招魂幡正是當人去世後，叫靈魂回來。但這條招魂幡上面偏偏全部都是鬧人的說話，我就是想講這種曖昧」。

面對暴力方法1：馬上清晰表達感受

語言暴力是沉重的命題，卻又貼身得令人無法忽視。因為在成長路上，每個人都曾被言語傷害過，又或許同時是某些人的施暴者，但我們還是可以改變。

江凱勤自言，有時候他亦會有口出惡言的欲望，「好多時想說出來的話，都是大家姐曾經罵過我的話，家庭暴力就是這回事，永不超生的，受虐者日後會想將施暴回給他人」。他提出一個反抗的方法，當別人說出冒犯的說話，必須馬上清楚告訴他，「你不可以再這樣說了」。「就算那一刻處境會跌落冰點，但我是為了大家日後的關係良好，才會選擇告訴你，否則我可以轉身離開。」

這亦是受虐者的責任，「當你未成為受虐者之前，你是有責任同對方講，清晰地表達，你不可以再講這句說話」。

面對暴力方法2：分辨惡言

「有啲嘢真的不必說出口的。」除了展覽，他還舉辦了一個工作坊，要求參加者在特定情景下，代入施暴者的角色，想出一句最難聽的說話。「目的是希望大家發現這些說話其實是不需要說的，只要aware（察覺）到這一句說話有可能令人受傷，然後你會避免說出傷害人的說話，都已經還得神落。」

江凱勤研究語言暴力的過程中發現，有很多說話其實沒有必要說出來的，說話者可能只是因為無聊。「有好多人說，我都是為你好才這樣說，但要明白，就算你出發點再好，無論動機是怎樣，你都構成了傷害。更何况我堅不堅強關你什麼事？我又沒有叫過你幫我。」

面對暴力方法3：學習自處 哀而不傷

「我都無怪我家姐了。」訪問結束前，他神情帶點悲傷，但溫柔，「我家姐辦公室被partition（隔板）圍住20幾年，她真的好準時返工，就算病都不請假，我想她要保存自己工作已經好困難。我諗她都好難受，我想她的生活其實都不是太快樂。人愈大發現可以怪責的人是愈來愈少的。所以這個project不是怪任何人，而是說之後的感受，下一個項目想講如何自處」。

他說既然事情已經發生，說話已經說出口，再歸咎原因和抱怨都沒有意思，因此最重要是找到一個舒服方法繼續自處。

今次項目無疑是有危險的地方，邀請陌生人寫一句人生中聽過最難聽的說話，被勾勒出來的情緒，江凱勤無法亦無力幫忙梳理。在人來人往的街頭赤裸裸展現出惡毒的說話，受眾會否感到不安，這都是無法控制。但他說在做這個展覽時，有八個字在腦海中，來自孔子的一句話，「哀而不傷，樂而不淫。」已經盡量採用淡然的方式呈現，以最不干預的模式，就像選擇這一個招魂幡，亦不太像傳統的招魂幡，「有人問是燈籠嗎？還是水母？靚靚哋，輕飄飄的」。

除了「生命中聽過最難聽的說話」，他同時在社區收集了一些「生命中聽過最鼓舞的說話」，隨街派發。不過，這些「鼓舞的說話」真的令人鼓舞嗎？記者抽到的是「做咗先有嘢，唔做咩都無」。

「今次研究語言暴力或情緒勒索時發現，so call鼓勵的說話都可以害死人的。你有沒有聽過渣馬，有人打氣的時候，猝死死亡率會增加？因為參加者會死撐。」暴力與鼓勵只差一線。

招魂：互動展覽及社區參與創作 - 江凱勤個展

日期：2月22日至3月1日

地點：屯門屯富路清涼法苑清山塾

註：在油麻地藝術空間PRÉCÉDÉE的展覽已於昨天結束

文 // 彭麗芳

圖 // 彭麗芳、受訪者提供

編輯 // 蔡曉彤

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