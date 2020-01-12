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星期日生活

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論語‧電影：黃色電影圈

【明報專訊】會不會有這樣的一個電影故事：故事的主人翁，是男的，可以是女的，也可以是一男一女，他們接受了一個秘密的任務，要到一間公司兼職，同時要結識另外的一男一女，跟他們結成好友……

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