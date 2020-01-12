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2020年1月12日星期日
星期日生活
我突然明白群眾為什麼瘋狂
周街撞到香港人
星期日現場：當民主政治變成生活日常
周日話題：澳洲超級大火啟示錄
影像特區之一：掌心雷：手上一票
影像特區之二：越境犯罪
七情上面：七情善感，療癒港殤
拍好電影：胡金銓是師父，我是他弟子——石雋訪問
讀書/繪本：兒童繪本 和平深意，淺淺的說
果欄：我們為何抗拒陳偉霆
童軍跳彈牀：京華春夢
阿貓阿狗：#62便秘
movie chic movie style：《1917：逆戰救兵》當時代選中了你
論語‧電影：黃色電影圈
家明雜感：石雋被遺忘的三部好戲
影片簡評：《南方車站的聚會》 IIB
藝術初體驗：老師，加油！
單元連載
星期日文學‧英年早逝：1917，戰地前線上的詩
醫學史達人吳易叡 以人文角度 為醫學寫史
另一個胃：柑橘忌廉蛋撻 過年招呼親友 鮮香奪目
ways of seeing：生命中聽過最難聽的說話
通識導賞：澳洲山火難熄 燃燒是宿命？
街知巷聞：聖若瑟大變身 擴闊學生空間 校長：無聊嘢對成長好重要
未來城市：香港建築向墨西哥貧民窟學習？
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讀書/繪本：兒童繪本 和平深意，淺淺的說
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【明報專訊】「和平，是不打仗、不丟炮彈、不炸毁房屋……還有呢？
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我突然明白群眾為什麼瘋狂
周街撞到香港人
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