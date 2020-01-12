周日話題：澳洲超級大火啟示錄

景象恍似聖經啟示錄的世界末日，天生樂觀的澳洲人大概做夢都沒想過會出現眼前，一兩天之間就由安居樂業跌入這個難堪的處境，瞬間變成需要撤離家園的國內難民，全球的人包括香港人也從未想像發達國家如澳洲會這樣不堪一擊，對其實每年都有的野火原來束手無策，對科學家早已預警會發生的頻密和大規模野火，政府竟然沒有任何應對規劃，甚至當大火圍城，國民如熱鍋中的螞蟻團團轉，總理莫里森竟然在夏威夷優哉游哉。

是的，我們自小被灌輸錯誤的概念，盲目迷信科技進步和電腦強勁，認為什麼問題科學家都有辦法解決，更以為美加澳等「發達國家」是理想世界，政府服務人民和自然早被征服，一切事情都在政府掌控之中，會周全地保護國民，不會發生大規模天災，人民全都活得無憂無慮，自由自在。今次澳洲的超級野火是當頭棒喝，粉碎了神話。

維護煤礦業 否定氣候變化

科學家早已指出在全球氣候暖化的大局裏，澳洲將會出現愈來愈多的長期乾旱，加上氣溫上升，水氣蒸發加劇，地面的植被會愈來愈乾，據此他們預測澳洲的野火將會愈來愈頻繁，火季會愈來愈早開始和愈來愈長，負責任的政府理應及早反應，但是煤是澳洲出口賺取外匯的主要物資，如果全球以緩減全球氣候暖化為由減少燒煤，則澳洲會少了收入，現屆澳洲政府為了維護煤礦業的利益，不願意讓澳洲以至全球減少燒煤，因此既拒絕在澳洲推行減碳政策，也經常蓄意淡化甚至拒絕承認人為氣候變化的事實。

總理莫里森把這些話說多了，結果連自己也騙了，輕視氣候變化令野火問題變得嚴重，甚至去年9月火季真的破紀錄地提早到臨，政府依然無動於中，不把眾多火頭當作是什麼一回事，一於把「否認事實」當作對付野火的「解決方法」，為了貫徹對氣候變化引致野火增多說法的否定，總理「必須」視當時散佈各地的野火為「正常情况」，也因此總理「必須」如常放假外遊，「證明」平常措施足夠應付「平常情况」。唯有這樣看，我們才有可能明白野火逼得國民走到海邊準備跳海時，總理竟會安然在外地歎世界。平常人看邏輯很荒誕，偏偏在總理的心中，在堅決否定氣候變化的前提下，外出旅遊是十分「合理」的「正常」行為。

風速野火 科技無法應付

客觀事實不會因為人的主觀願望而轉移，野火一路燒到10月、11月、12月，分佈各地的火頭逐步碰撞和連合，組成多場「超級大火」（megafire），到1月10日野火已經燒掉10萬平方公里的樹林、灌叢、農地、公園，以及當中的城鎮與民居，相當於近100個香港，最新的一場超級大火於10日晚上形成，覆蓋面積相當於6個香港。電視畫面讓我們清楚看到，在連綿十里、百里的野火前鋒（fire front）面前，人類渺小如無物，平時給人捧上天的電腦、高科技一點用途都沒有，人類只能在這裏灑灑水、那裏撤走一些人，然後睜着眼看野火前鋒向前衝，勢不可當。

電視畫面又給我們看到袋鼠、樹熊等動物被火燒傷，最令人神傷的一幕是袋鼠在前面跑，火在後面追，我在想究竟我們人類做了什麼壞事禍及無辜？不過更多人疑惑：為什麼袋鼠會跑不過野火？讓我們回頭看野火發生的背景：大地植被乾燥非常，氣溫高達50℃，一點星火足以觸發燃燒，風勢強勁時，火勢蔓延不是靠火舌燃點側邊的植物，而是由大風把仍在燃燒的碎屑吹向前方，跨越式地點着乾到極點的植物，所以野火前鋒能以風的速度快速前進，解釋了為什麼有消防車被大火追過頭，以及會奔跑的大型袋鼠也葬身火海。

將農民推上絕路

野火的禍不止把花草樹木燒成炭，還燒死以億計的大小動物，把泥土的生物物質包括微生物也燒掉，即是說把整個生態系統都毁了，這樣規模的大火過後，農地失去了原本默默地支撐農業運作的自然生態，農業能否重建頓成疑問，就算可以恢復也將需時多年，沒有了農地的農人家庭怎樣維生？澳洲已經多年乾旱，不少家庭農莊經營困難，陷入財政困境，成為澳洲農夫自殺數字上升的重要因素，這場大火勢將把更多農人家庭推上絕路，原本的農村人口將會變成城市的新游民，造成新類型社會問題，這方面敘利亞前車可鑑。

敘利亞內戰一般視為所謂「阿拉伯之春」的一部分，但是研究指出：動亂之前連續7年大旱，與氣候變化有關，農業崩潰令大量農村人口湧入城市覓食，社會積累矛盾和怨氣，政府沒有適切處理，偶發的城市衝突事件觸發騷亂，使國家逐步墮入分裂和內戰，敘利亞的經歷被學術界視為第一場大規模的「氣候戰爭」，戰亂又衍生出超過1000萬的難民，部分在國內流徙，部分湧到外國，影響歐亞鄰近地區的安全和穩定。

我們香港人活在時代的幸運之中，多年來不用憂柴憂米，除了間中一場颱風帶來一天假期，我們以為大災難不會發生，氣候變化話題講了20年，一般人只以為是「世界新聞」裏外國人講的遙遠話題，與香港無關，又或者以為頂多天氣熱一點，打開冷氣就萬事解決。我估計大部分澳洲人也一樣，尤其是他們身處南半球，以為什麼麻煩都只是北半球的事，因此澳洲人沒有動機為了緩減氣候變化去改變自己生活方式，澳洲社會和政府也沒有動機去調整經濟結構和運作模式，在惰性的牽引下，希望拖拖拉拉，祈求得過且過，憑空想像時間會把氣候問題解決掉。

上天不會特別寵愛香港

今次澳洲失控的大規模野火，給我們重大的啟示，全球暖化、氣候變化真實存在，有本事以意想不到的方式襲擊高度現代化的社會，而人類毫無招架之力。香港人和香港政府對此不能忽視，切勿想像香港有什麼特異功能可以免受氣候變化的襲擊，更不要盲目相信現代科技有本事一招解決問題，因而大家可以生活照舊而安枕無憂。

科學家警告：繼續以燃燒化石燃料支撐現有經濟模式，除了天氣反常、海水上升，還會造成食水短缺、糧食不足、疾病變化、難民流徙、戰亂與動盪等，香港是全面倚靠外來供應的城市，生存基礎十分脆弱，面對氣候變化不可能置身事外，希冀什麼都不做而上天特別寵愛香港。

危險氣候變化迫在眉睫，願望香港不會重蹈澳洲的覆轍，不要出現香港版莫里森，而是政府頭腦清醒，認清事實，制訂應對政策，動員全民及各行各業一起減碳，以及籌謀必要的工程及制度防禦已經無可避免的衝擊。

澳洲大火，信息明確，氣候變化，避無可避。

文//林超英

編輯//林曉慧

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