星期日現場：當民主政治變成生活日常

有關這次選舉的結果對台灣政治有何影響，即使完稿時未有結果，還是可以做一點評論總結：不論蔡英文或韓國瑜，這大概都會是兩人的最後一戰。要是蔡英文連任失敗，早已蠢蠢欲動的賴清德固然是民進黨下屆的熱門人選；至於韓國瑜，如果今屆選不上，隨時連高雄市長的位置也丟失，因為有地方組織已啟動公民聯署，希望罷免韓國瑜。韓國瑜從「賣菜郎」變成高雄市長，多少算是台灣政壇奇蹟，既然是奇蹟，那其實很難有第二次的奇蹟。那麼除此以外，有什麼是跟選舉有關，卻不受限於選舉結果，值得我們思考？香港人喜歡跑去台灣看選舉，應該看什麼、又或者應該要看到什麼？

台灣最強軟實力

從登上往台北的飛機開始，就已碰上朋友。我想，像「星期日生活」的讀者們，在我們這個「迴音壁（或台灣人所說的同溫層）」之中，真的有很多人都在這幾天跑到台灣，看看民主選舉是怎樣一回事。當學術界研究台灣國際關係的時候，除了探討海峽兩岸政治之外，就是台灣如何能在各種各樣的限制之中，突破重重障礙。自蔡英文上任，台灣就失去了7個邦交國，只剩下15個。既然正式的外交實力愈來愈弱、空間愈來愈小，唯有靠所謂「公共外交」（public diplomacy），或更籠統一點的說法形容——軟實力（soft power），從台灣向世界輸出軟實力，確立台灣的地位。軟實力跟「文化」密不可分，所以「小確幸」是軟實力，鳳梨酥太陽餅可以是軟實力，但台灣最強的厲害的軟實力，還是自由民主的政治制度。

作為大中華地區、華人社會唯一的民主政體，台灣的民主發展是全亞洲數一數二的成熟。即使從民主化到現在也只是20多年，但政黨制度（party system）比日本更穩定，經歷政黨輪替也沒有帶來混亂、或影響制度的健全，這些都是成熟民主的體現。那麼民主如何能成為一種軟實力從而輸出世界？像蔡英文在競選的時候說：「台灣選舉投票，全世界都在看」。這其實都不誇張，在造勢大會，不難碰到一臉好奇的外國人（當然還有很多香港人）晃來晃去，「民主體驗旅行團」，大有市場。

但更重要的，不是民主變成旅遊主題，而是為什麼台灣民主可成旅遊主題。很多地方都有民主，為什麼我們要去台灣觀選，而不去日本觀選？就像有旅行團會辦「英超朝聖團」，親身去英國球場「睇波」。但你不會問：香港不也是有「港超」嗎？港超和英超也一樣是11人對11人啊。台灣選舉的好看，或者值得看的地方，就是場裏場外、台上台下的所有人，即政治人物和選民都全情投入。

台灣的政治人物，無論是蔡英文或韓國瑜，以至是「宋伯伯」宋楚瑜都是獨樹一幟。像韓國瑜，即使他很強調自己是「賣菜郎」、是個貼地氣的「庶民」，但能夠成為高雄市長、再代表國民黨參選總統，再奇蹟也不是石頭爆出來的。他曾經是縣議員和立法委員，由從政第一刻開始就已經是經過民主選舉的歷練而走出來，作為政治人物，不論有多討厭他，也不能否定他的政治基本功。

學歷高不保證什麼

至於宋伯伯和蔡英文，分別是華盛頓喬治城大學（Georgetown University）和倫敦政治經濟學院（LSE）博士。啊對了，即使韓國瑜也至少是台灣政大碩士。當然，學歷與從政沒有什麼關係，學歷高也不保證什麼，但至少這就是台灣的standard。我只是想，那可惡的林鄭月娥、那副得戚的嘴臉，就是源於所謂「好打得、考第一」的自信，這個世界只有她識讀書考試？有時候，我真的很好奇這個永遠高高在上、連如何用八達通搭地鐵也不懂的人，她的自信是從何而來。好了，今天談台灣選舉，不談小人。

除了學歷，更重要的是看一下這些政治人物的基本功。韓國瑜參選以來，大部分人都可能只關注他的失言和怪異，忘記（或不知道）他做過立委，更沒有怎樣談及他10多年前曾經發生車禍意外撞死人，給法院判了觸犯「過失致死罪」，判處6個月有期徒刑、緩刑兩年。這些事對任何人來說都不容易面對，更遑論政治人物。韓國瑜在參選高雄市長的時候，有媒體重提這事，當時他立刻坦白承認，也表示負了相關的法律責任，這是政治人物處理危機的一種示範。到了今屆選舉，也幾乎沒有人再談這樣的過去了。

要在台灣政治圈生存，基本功是不可或缺。什麼是基本功？從對政治、對社會熟悉以外，也至少要有台型，壓得住場。這些能力，或許是與生俱來，但更多是從政一路走來的訓練。我研究台灣近年的社會運動，不少年輕的社運人物，慢慢都走入政黨政治，繼續她/他們的政治生涯，所以就會從地方開始進入政治圈，就像參選市議會選舉等等。

因為研究關係，多少認識這一代新晉的政治人物。最近在幾場造勢大會，看到幾位訪問過的朋友，都是年輕一代二十來歲，都走上台為不同政黨候選人造勢支持。一上台，拿起咪高峰，面對的就是幾萬選民，就是這些場合成為了必要經過的鍛煉機會。一次生兩次熟，今次上台或許帶點羞澀，但下屆下下屆的時候，自然會是成熟擔大旗的時候了。

當然，不只政治人物，台灣選舉之所以好看，關心政治踴躍投票的台灣人也至關重要。真的，我一大早起來，下樓吃過豆腐蛋餅之後，就到了一家街邊的咖啡店，90元新台幣就是一杯手冲單品咖啡，我不太懂咖啡，但至少喝起來覺得好喝就足夠了。我坐在路邊，把幾份藍、綠報紙都讀一下，坐在我旁邊的是幾位中年大叔，幾位大叔似乎是熟客，同樣點了幾款不同的單品咖啡，也自攜麵包當早餐吃。但我要說的重點，不是他們早餐吃了什麼，而是聽着他們高談闊論，和年輕店員談政治談選舉。然後慢慢發現，即使離開咖啡店後，不管在捷運上、在誠品裏、在鼎泰豐或熱炒店也好，都聽到或年輕或年老，或男或女都在談選舉。政黨票投民眾黨怎樣？宋伯伯可不可以拿回選舉保證金？還有「蔡英文再執政就完蛋了」。

咖啡店的高談闊論

最近在台灣，除了聽到居民都在談政治，除了聽到每天都有的垃圾車收垃圾的音樂，還會聽到那些候選人的宣傳車來來回回駛過街道，有時候車上站着候選人跟路人揮手，有時候是播着不斷重複的宣傳聲帶。台灣樓房不高，直接用宣傳車繞街走一圈，就真的可以直接接觸到選民了。

當然還有這幾星期以來都在各區各處舉行的造勢會，有時候實在不能不佩服台灣人，真的願意出席最最傳統的造勢活動，出席之餘，還會認真投入大喊「凍蒜」、大力揮動候選人的旗幟。

一方面佩服，但另一方面也多少明白這些造勢活動箇中的吸引力。數以萬計的人，跟你一樣支持同樣的候選人或政黨，全部都在你身邊。這是真真正正用眼耳口鼻去感受這個非常overwhelming的「同溫層」。兩年一次圍爐取暖（台灣地方選舉，跟總統立委大選相隔兩年），有何不可？

韓粉大媽的眼神

出席造勢活動的人，上了年紀的人佔多數，但也不乏年輕選民參與，像民進黨的造勢會就更為明顯。早幾天在凱達格蘭大道，參加韓國瑜在台北的最後一場造勢，有位將青天白日旗蓋在身上的大媽，無端端拍我膊頭，問我：「欸帥哥，你是支持韓國瑜嗎？」我答：「哦，不是的，我是香港來的，觀察一下。」這位大媽的眼神立即沒有了光，說：「難怪是年輕人……」這時會場說已經有「過百萬人」了。一百萬人大概沒有，但我想在場的人加起來有過百萬歲就應該沒有懸念。

選舉的前一日，走到一家在永春附近、我很喜歡的咖啡店。門外可以抽煙的座位，繼續坐着幾位大叔，一邊論政，一邊吞雲吐霧。今天咖啡店門外貼了一張告示，寫着：「2020/1.11（六）投票日，午後開店」。在台灣看選舉，我想最深刻也是最重要的感受，是政治滲入日常之中，而選舉投票已經成為生活的一部分。香港有一天也可以變成這樣嗎？

文//亞然

圖//亞然、中新社

編輯//鄭志輝

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao