我突然明白群眾為什麼瘋狂

飛機降落桃園機場，我急不及待搶在最前下機，事關比我早一天抵達的人，早就提醒入境的人龍超長。我預訂機票時尚早，票價1000多元，上星期再往航空公司網頁看，可買的經濟客艙已搶高至3000多元。有如泉湧的香港人來看選戰，有不少受台灣官方或非官方單位邀請，包括議員、政黨、政治系學者、傳媒人等，行程聽說有拜會國民黨與民進黨、參與兩黨安排的座談、與民間監察團體交流等。我沒緣成為座上的知識分子，唯有一下機就衝到人人可來的蔡英文競選總部打卡，做一回港女——台北競選總部坐落華山1914文創園區附近，外邊是個大草地，一年四季人山人海，假日也是本地熱門的親子去處，蔡英文兩次都選這個地方作為全國競選總部，讓人也自有一番遠景想像。看手表，這個時候蔡英文的車隊該剛離開台北巿，趕赴高雄的「光復高雄」選前造勢，我走進競總的廣場，十來個本地人在臨時架起的立法院布景板前擺甫士扮議事，另一邊的4個工人攀在鐵架上，正在築起高台，準備翌日選舉時間結束後，不論輸贏，蔡英文都會在此舉行的選後晚會。

競總周邊產品要乜有乜

越過草地與廣場，踏進10層高的商廈地舖，立刻就被蔡英文與賴清德的大熒幕吞噬。雖只接受捐款，但競總其實像商店，也像展銷會，選舉的周邊產品種類多得幾乎是要乜有乜，對在香港沒見過選舉世面、第一次來台觀選的人如我來說，銀包裏頭的錢是如何都保不住了。蔡英文水杯、月曆、匙扣、鴨舌帽、T恤、毛巾都是陳腔濫調的紀念品了，我總算見識了盛惠1450元台幣（約376港元）只包一瓶辣椒醬及兩包新竹米粉的「辣英粉」如何瘋遍全台灣，貓癡蔡英文還無孔不入地出產了貓屋與貓抓板。而我也終於明白我的臉書何以被各類型的「蔡英文」洗版了：競總貫徹「photo-friendly」的設計，換句話說滿目盡是打卡位，影相道具遍地，最重要是文宣組為吸引年輕人「無所不用其極」，例如我看見有30來歲宅男在一比一漫畫短裙少女版的蔡英文紙牌公仔旁拍照時是一臉靦腆。

極速買走了一間貓屋，我7時開始湧入凱達格蘭大道的造勢晚會。穿過國立台灣博物館和二二八和平公園，台大醫院站出口源源不絕湧出大批人群，見慣銅鑼灣站與天后站的黑衣人潮，這個場面倒是熟悉了。不過身在其中，畫面還是陌生的，擠在身邊的人群滿臉笑容，手上拿着打氣棒，四目交投時互相說加油，沿路攤檔售賣小食與紀念品，才提醒了我正在要去的並不是一場遊行或集會，而是一個嘉年華。但香港其實也不是未有過與政治相關的嘉年華式活動，2010年反高鐵運動的快樂抗爭，年輕人在立法會外紮營、行導賞講鬼古、賣名為「高鐵滾蛋」的茶葉蛋；2017年，曾俊華在中環的萬人造勢晚會，香港人也嘗過貌似民主選舉的味道。

造勢晚會如英超氣勢

晚會8時正式開始，我們在水泄不通的馬路上擠到接近大台、踮起腳尖會看見台上人物的位置，左邊是一個台男與兩個台女，右邊是一對中年夫婦，一看見吳怡農站台，男的比女的更興奮，跳起尖叫又猛揮手中的粉紅色小旗。現場氣氛高漲，民進黨每個政治明星一出場都會引來全場大叫，再加上現場樂隊一流的配合，一句口號一下鼓聲有如英超賽場氣勢，同行的人說，香港人少去這種場合，無法類比，只能說造勢晚會比演唱會更high。蘇貞昌現身是另一輪高潮，音樂一轉，巨型屏幕播出「香港去台灣，一張機票；台灣去香港，一張選票」字眼，蘇貞昌在台上說中國不可靠、所謂50年不變才20年就變樣、「只有自己做自己的主人才不會變成香港一樣」，台下吶喊的，都是揮着「光復香港 時代革命」黑色旗幟的香港人。後來離場時遇上舉旗的手足，說起他自己已不是第一次來觀戰，但今時不同往日，來台是要抱住無法回港的準備。「好×驚，但這是全球焦點所在的選舉，我們穿起黑衣揚起旗幟，可以讓香港出現在國際媒體，剛才就有一個美國記者訪問我們。早前有手足來了台灣，回不了香港，我們也是來探望一下。」

「我也為2300萬人民做到了」

終於等到蔡英文出場，凱達格蘭大道的瘋狂，與她的冷靜感性反而成了一種充滿魅力的對比。「加薪，我做到了。減稅，我做了。長照，我做了。幼託，我做了，年金改革我做了，國防改革我做了，能源改革我做了，台商回流我做了，社會住宅我做了，婚姻平權我也做了，經濟結構轉型我做了，社會安全網的強化我做了，民主防衛機制的建構，我也做了。拒絕一國兩制，我也為2300萬人民做到了！」我突然明白，這就是我沒體驗過的嘉年華，台上的政府領袖，不止談願景，不止談政綱、計劃，而是拿出政績讓群眾驕傲，所以瘋狂。

瘋狂過後，還是要重歸現實，晚會後兩天的今日，台灣人投出了一個怎樣的未來，我還是要回到香港回歸生活，沒有選票選特首的生活、回家不能談政治的生活。然後，我想起蔡英文在晚會完結前的一句：「不要仇視對手，明天他們還是我們的家人、同事、朋友。」

文//陳喜艾

編輯//蔡曉彤

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