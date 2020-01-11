街名「大南」關越南事？

鄭寶鴻指出，政府自1910年起，在深水埗展開多個填海工程，桂林街、荔枝角道一帶全是填海而成，當中大南街近深水埗的部分路段則來自1920年的填海項目。

至於大南街的名字由來，鄭說：「當時的街道大多以附近商號或有往來的外國城市命名，有指大南即越南峴港市。」另外，有說法指大南街是取名自當時街道旁碼頭往來的地方。大南街以前是岸邊地方，舊日岸邊有多個去不同地方的碼頭，而越南的峴港舊稱大南，大南街據聞是用了某個去大南的碼頭命名，而鄰近的桂林街、汝州街，就是指那裏的船隻往返廣西桂林和河南汝州一帶。

現時大南街大多是1960、70年代興建而成的唐樓，只得坐落於北河街交界的3層高樓房由1920年代初存在至今。該建築前身為典當舖，頂層旁的弧形陽台與前方露台相通，設計別具特色，至70年代由姓蘇一家接手經營藥材公司至今。2009年，該築物被評為二級歷史建築。東主蘇先生行事低調，一直默默花錢維修保養建築物，樓房整體結構以至門面水磨石柱，歷時一個世紀仍保存良好。

據古諮會的資料，該樓房屬深水埗首名發展商李炳所建的32幢樓房之一。當時李炳從外國回流，與英政府合作規劃深水埗區，除了興建該批3層高的樓房供商戶租用或市民居住，亦將部分地方劃為市集，帶旺深水埗一帶。

曾為武林地 葉問宮二「漫步街景」

不要以為大南街一直以來就只是通商的地方，這裏在1950年代曾是一個武林地。電影《一代宗師》，葉問和宮二在兩邊掛滿招牌的街上漫步，這個街景其實就是參照大南街而搭建。根據《葉問詠春世系圖譜》，葉問1949年來港定居，翌年在港九飯店職工總會工作，時任會長梁相得悉他是武道中人，便邀請他在總會教授詠春，吸引不少職工向他學藝，強身健體，詠春武術亦因此在港傳承開去。