廚餘煉染料 整色整水玩絞染

染料顏色隨時令蔬果而定

工房現時提供2.5小時食物色染體驗工作坊，參加者先透過影片認識香港的廚餘問題和剩菜染色過程，接着就在風呂敷或A3手提袋兩者之中二選一，學習用日式絞染方法來漂染。工作坊會提供4種顏色，也因為每季當造蔬果不同，故每季的顏色也是不一樣，像1月就有黃色、粉色、紫色和藍色，這些顏色分別來自咖喱、櫻花、桃花、紫薯和紫椰菜。工作坊時間不長，和雲南紮染中的捆紮和針紮相比，這裏教的日式絞染法較簡單，但做出來的花紋卻很精準，最適合想來輕體驗的朋友。

■天然剩菜染色「混色絞與紮染體驗」

日期：逢周六及日

時間：上午11:00至下午1:30；下午2:30至5:00

查詢：Dyelicious染樂工房facebook

費用：$365/1人（單人票）、$675/2人（2人同行優惠）；含1份素材（50×50厘米風呂敷或 / A3手提袋）