日本東北愉快列車 歎精緻法菜 賞奇岩海景

三陸海岸，是日本東北地區面向太平洋的海岸，由青森、岩手綿延至宮城縣，既有雄偉的花崗岩崖壁，也有陽光與海灘；更是兩大洋流的交匯點，盛產鮭魚、貝類、海藻等海產，是日本最大魚場之一。但說到三陸的關鍵詞，除了「美景」、「美食」之外，可能就是「311」——2011年3月11日海嘯，三陸海岸是首當其衝的重災區之一，雖然遠離福島核災區，但無情巨浪仍捲走了這裏無數人的性命及家園。

災後支援計劃 主題列車振興東北

2013年面世的餐廳列車Tohoku Emotion（東北エモーション），正是為支援災後重建而推出的計劃。它是東日本JR營運的「愉快列車」系列之一，此系列在關東及東北地區多個旅遊景點運行，款式多多，懷舊蒸汽火車、比卡超遊樂場、天文台星座館，甚至可以一邊乘車一邊足浴。在八戶線行駛的Tohoku Emotion，則是以法式餐廳為設計主題，一邊欣賞沿途景色，一邊享用美酒佳餚，提供另類的旅遊體驗。

Tohoku Emotion往返青森縣八戶站與岩手縣久慈站，途經三陸海岸的北方一段。從青森站乘坐青森鐵道，即可抵達起點八戶站。月台裏有職員拿着一面寫上「BON VOYAGE」的橫額，以法文祝願乘客旅途愉快。甫內進白色列車Tohoku Emotion車廂，已聞到陣陣蛋香，原來中間一節車廂為開放式廚房，可以見到廚師們正埋頭苦幹炮製法式蒸蛋。負責列車設計的是曾操刀設計法拉利跑車的奧山清行，雪白色車廂塗裝，鋪上地氈，車門兩側飾有小巧的玻璃燈，歐陸風情洋溢。然而再細心一看，行李櫃紋上了福島刺子織，燈具飾以岩手琥珀，牆壁鋪有青森弘前繡……日本東北的手工藝原來埋藏其中。

由於當地春天至秋天都不時有霧，阻礙視線，美食列車之旅最適合安排在冬天運行。早上11時，從八戶出發往久慈的行程會提供午餐，下午2時多從久慈返回八戶時，則提供由酒店大廚主理的下午茶和甜品自助餐，每程約花2小時。你可以選擇單程或來回，選擇來回的話亦可以順道「淺度遊」久慈，這裏是日劇《海女》的拍攝地點，可把握等待回程的少少時間來「聖地巡禮」。

東北器具 盛載鐵路沿線食材

記者選乘了八戶往久慈的一程，坐好後侍應先送來一杯蘋果酒，為這個美食列車之旅熱身。這天的主菜是以日皇御用青森地雞製成的法式Ballotine，配以蟹肉沙律、魚子醬夾米餅、鵝肝配番薯、秋刀魚配紅菜頭、馬卡龍等，法日元素合璧，質素亦相當高。食材據稱都來自鐵路沿線的地區，就連食具器皿都來自東北的著名工匠。

經過一段市區路段後，離開鮫站，終於見到天海一色的三陸海岸景致。當行駛到主要景點時，列車會慢駛甚至停下來，讓乘客慢慢遠眺種差海岸的奇岩、海貓（黑尾鷗）繁殖地蕪島、二戰尾段日軍用來監視太平洋的瞭望台等等。此時不期然想像：9年前這裏是什麼模樣？那座神社當年逃過一劫嗎？眼見的海洋雖然平靜，但逾10米高的巨浪影像卻在心中湧現。

想像之際，忽然見到有一班人在路軌旁邊揮旗拉橫額，向列車及乘客道謝（甚至還追着列車狂奔！）他們有些是旅館員工，有些則是為美食列車提供食材的農夫和漁人。剛才吃的一口瓜、一口飯，會否就是那個揮旗的老婆婆的心血結晶？部分人或者曾經失去至親最愛，但他們沒有離棄故鄉，為了走出傷痛、重建家園而努力。親口品嘗他們的努力成果，也為這趟美食列車之旅帶來更多意義。

■Tohoku Emotion

收費：午餐（八戶往久慈）7900日圓／約570港元起；下午茶自助餐（久慈往八戶）4900日圓／約353港元起；來回11,900日圓／約858港元起

網址：www.jreast.co.jp/tohokuemotion

■知多啲

遊客難預訂？

Tohoku Emotion每周最多只行駛4天、每天只有來回一程；加上它深受歡迎，想不預訂而walk-in只會摸門釘。然而官網卻顯示「日本海外未銷售車票」，旅客只能到東京或仙台的JR東日本旅行服務中心購買，難道港人要專程跑到東京一趟？

不用擔心，之後翻查發現，香港不少旅行社或旅行服務公司都會為客人代購，可上網找找再聯絡相關公司。

走進岩手縣中心 江戶老店買竹蜻蜓

「岩手有乜玩？」岩手縣夾在青森、宮城兩縣之間，但在香港的名氣感覺上都不及後兩者。2017年日本觀光廳的統計更顯示，岩手縣的外國遊客人數與另外3縣並列全日本倒數第2位，僅多過島根縣。縣中心盛岡市是東北新幹線的重要中轉站，不想純路過，有無一些有趣的地方發掘一下？

盛岡特色景點都在盛岡城跡公園附近，其實頗適合半日遊，例如近距離接觸居民生活的神子田朝市、與東京車站如出一轍的岩手銀行紅磚館等。不過若是喜歡舊日本風情的，建議來一趟茣蓙九（ござ九）‧森九商店。這家日式雜貨屋創業於1816年的江戶時代，建築物經過多次改建，從瓦片、格子窗等都保留了不同年代的建築風格，被指定為盛岡市「景觀重要建造物」。老實說，更古老的建築物在日本都到處可見，森九商店最特別之處是至今仍在營業，售賣着可能200年前已經在賣的手工製竹器──叮噹法寶袋中的竹蜻蜓大家看得多，真正的竹蜻蜓又見過嗎？這個圓圓長長的東西是裝酒的嗎？原來是花瓶。這種「超級無敵估估下」，都是旅遊樂趣之一。

看過有趣的竹製品，有無興趣自己動手製作？可以從盛岡站坐30分鐘巴士來到盛岡手工藝村（盛岡手づくり村）。手工藝體驗到處有，這裏勝在夠大又夠多，15幢工房裏展現11種日式工藝，部分設有體驗課程，收費1400日圓（約100港元）起，既有大路的藍染班、陶器班，亦有較具地方特色如盛岡冷麵班、盛岡仙貝班。村內還保留了一所「南部曲家」，建於江戶時代後期，曲家就是居所與馬廐合體而成的建築物，原來古人不但視馬匹為家人，甚至會「同一屋簷下」。

■茣蓙九‧森九商店

網址：morioka539.com

■盛岡手工藝村

網址：tezukurimura.com

盛岡鮭魚祭 鮮魚變魚乾

鮭魚媽媽逆流而上回鄉產卵的努力，盛岡人感受最深，因為在貫通全市的中津川就能看到這個大自然奇景。9月下旬至12月初，出生於中津川的鮭魚便會成群從太平洋「回鄉」。此時來到盛岡的話，不妨花一個早上逛逛河邊。記者到訪時為12月中旬，錯過了鮭魚的回鄉潮；但就正正遇上盛岡市內舉行鮭魚祭，見識到成群鮭魚變成魚乾的模樣（圖e）。岩手出產的鮭魚身長可達1米，一大堆掛起來販賣時場面頗為震撼，是盛岡市內另一道獨特的風景。

●旅遊錦囊

簽證：特區護照和BNO皆免簽證

機票：長榮航空（www.evaair.com）香港往返青森，途經台北，1月來回票價$4644起（連稅及附加費）

匯率：100日圓兌約7.21港元

文：黃振宇

編輯：王翠麗

電郵：travel@mingpao.com

●有片睇

青森美食列車之旅：

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