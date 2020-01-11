海景美食市集 必試西班牙「大鑊飯」

酒店星級服務 美食廣場價錢

除了環境，這裏最大優點是美食專櫃的食物質素媲美餐廳，且客人毋須到各專櫃自助點菜，大可先安坐下來，然後下單及等待食物，當然你亦可走到櫃前選擇各式各樣的美食。叫人意外的是這裏的價錢親民，大大件的美式芝士蛋糕才賣$50，而其中最叫人欣賞的手拉拉麵，售價也很合理，如手拉擔擔麵（$85），加上星級酒店的服務，當然大勝一般美食廣場。

美食市集食物選擇多樣，包羅中西海鮮沙律三文治等，由於總廚來自西班牙，這裏的熱食tapas特別吸引，例如一道蒜香蝦，未上枱前，已聞到橄欖油與蒜蓉的香氣，吃過蝦後，剩餘的橄欖油更可用來蘸麵包，美味又不浪費。來吃午餐的話，必試正宗大大鑊西班牙海鮮飯，以海鮮湯底做大鑊飯，海鮮味都滲進飯裏，而配料則每日不同，常有新口味。

驚喜中式拉麵 日日即拉

麵食專櫃也令人驚喜，供應中式和意式麵食，其中中式拉麵由廚師每日即拉，意大利麵則分成兩款分量，無論是當作頭盤或是主食也可，方便客人。

順帶一提，這裏的下午茶和甜品質素也相當不錯，以美式café為主的糕餅、咖啡及自家製雪糕皆是酒店級水準配美食廣場售價，而室內部分位置更可享海景，CP值非常高。

■Bayfare Social

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號香港瑰麗酒店 5樓

查詢：3891 8732