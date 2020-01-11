尖沙嘴海旁變身 清風中歎輕食 親民澳洲菜 奉送維港靚景

香港藝術館重開，不但為大家帶來欣賞藝術品的好去處，也帶來美食。較早前在藝術館1樓開業的澳洲菜HUE，打正旗號以維港海景招徠；同樣位於香港藝術館的姊妹小店Ink，則更貼地親民。設於海濱長廊上的自助露天餐廳Ink，面向維港，盡得地利。

餐廳主打澳洲的海鮮酒吧輕食，你可在櫃枱買來啤酒、小龍蝦包，又或是買一杯雪糕，坐在半露天用餐區，邊吃邊喝邊欣賞維港靚景，感覺是否有點像在悉尼Darling Harbour兩旁的露天餐廳般寫意呢？

半露天座位 選用可持續海鮮

別小覷看來只像個自助咖啡站的吧枱，連同戶外位置，這裏佔地逾5000平方呎，設60個半露天座位，由早餐供應到晚餐。早餐吃的是自家新鮮焗製的牛角酥、香腸卷及布朗尼蛋糕等，當然不少得一杯香濃咖啡。全天候餐單選擇甚為豐富，大量以海鮮為主的美食，選用的都是可持續的環保海鮮，而極具外國碼頭餐廳氣息的新鮮海鮮拼盤（seafood platter）也有供應。

「蛋白質」任揀 乾一杯港產手工啤

這裏連主菜選擇都非常有趣，貫徹澳洲人的貪玩作風。大家可以先在「蛋白質」欄目上選擇，當中有軟殼蟹天麩羅、香煎三文魚、白脫牛奶炸雞髀等，選好1款後再配上主食，4款選擇包括：帶點fusion風的芝麻辣醬烏冬沙律，纖維含量十足的茄子多穀飯、鮮味滿滿的墨魚汁炒飯及香口惹味的墨西哥粟米餅，並可以額外加配素菜，盡量照顧有不同飲食需要的客人。有着海景、露天等悠閒元素，自不然讓人想乾一杯，Ink提供香港的手工啤酒品牌「鬼佬啤酒」，生啤及罐裝啤酒，亦有Gin & Tonic。

咖喱生蠔冬甩 微辣鮮甜

小吃以香口炸物為主，同樣用上可持續海產，如椒鹽魷魚、天麩羅八爪魚丸及咖喱生蠔冬甩等，其中生蠔冬甩頗有澳洲菜式大融和的味道，先把生蠔切碎，配上蔬菜粒、咖喱及粉漿等炸成，咖喱微辣、蔬菜帶甜再配上蠔的鮮味，開胃又惹味，配上一杯冰凍啤酒，放假出遊的感覺即時湧至。此外，自家以澳洲鮮奶製成的雪糕亦是亮點，每日約供應6至7款口味，雪糕甚為軟滑，其中雲呢拿八角味雪糕，是大家既熟悉又陌生的味道，算是美味而帶點驚喜，頗受大家歡迎呢。

■Ink

地址：尖沙嘴梳士巴利道10號香港藝術館G樓

查詢：3500 5881

文：潘小熊

編輯：林曉慧

電郵：food@mingpao.com