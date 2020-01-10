莎劇節讀經典熱身 闖暴力漩渦尋出口

鄧樹榮戲劇工作室獲藝發局資助，負責籌辦「香港國際莎劇節」一系列計劃，預計2020年底推出。前哨熱身由莎劇研究專家Octavian Saiu率先每堂講足4小時，分別剖析《哈姆雷特》、《李爾王》、《理查三世》、《馬克白》、《泰特斯》及《羅密歐與茱麗葉》共6部名作，鑽研箇中意義與歷來演出方式。每部作品均有其愛恨情仇，惟《泰特斯》特有異品之處，使聽者胃部翻滾。《泰特斯》堪稱莎翁最血腥作品，劇本有14個有血有肉有角色地位的人命喪，包含強姦、斷肢、人肉剁成餡餅等情節，曾有前人批評為「垃圾」。

每次均選「最邪惡」回應

「莎士比亞在世人認知中是基督徒，但他處理《泰特斯》的方式卻正正相反。基督教不是提倡以眼還眼、以牙還牙的，而是用愛與寬恕取而代之。」Octavian說。

《泰特斯》是莎士比亞早期的作品，據指當時雖引起爭議，但不乏人氣。劇作講述羅馬與哥特人打仗，羅馬將軍泰特斯大部分兒子戰死沙場，他帶着俘虜敵國皇后塔摩拉等數人，凱旋回國。開首泰特斯不理哀求，活活燒死皇后的大兒子，後來塔摩拉成為新登基國王薩特尼的妻子，遂展開復仇大計。經過多番計謀及傷害，她竟指示自己兩個兒子，強姦泰特斯的女兒拉維妮亞，並砍去其雙手，割去其舌頭。

「劇中有很多蹂躪身體的情節，包含被人切手切腳，程度大到會令人覺得，反而死亡是個解脫。當時的宗教社會理念認為，人的身體是上帝之呈現，身體不止是軀體，同時是精神及靈魂。劇中如此對待身體，正正是做出與上帝完全違背的東西。」Octavian續說，莎士比亞很多作品均有殺戮，但內容遠超殺戮的單一行為，劇目呈現「暴力」（violence）及「殘酷」（cruelty），Octavian如此解釋：「如果有人拋個水樽落我個頭，或者我很反射式地拋回去對方個頭，可稱為『暴力』。如果一個人是很享受把水樽拋向我個頭，有意識地認定我應該、最好要承受此等痛苦，那就是『殘酷』了。」泰特斯眼見遭虐後殘缺不堪的女兒，無從安撫對方，或聽到其答話，只能一起哽咽痛哭，同時定下另一輪報復之決心。他後來捉拿塔摩拉兩個兒子，把他們放血磨骨，並烹調成人肉餡餅，讓塔摩拉於本來愉快的盛宴中吃下。莎士比亞似乎有闡述眾人日漸兇殘，並投入報復困窘的動機。不過，Octavian認為劇作始終呈現到「沒有人是無辜，所有人都有罪」的局面，即使面對如此情景，主角每次均選擇「最邪惡」的回應方法。

「人要講什麼是暴力或殘酷，很簡單，但真正去感受遭受暴力對待是如何，則很困難。當痛苦是透過媒體傳播出來，你看的時候會很易抽離，甚至冷淡，慢慢將對痛苦的敏感度下降。」Octavian續以蘇珊．桑塔格名作《旁觀他人之痛苦》解釋，並指「所以劇場是很重要的」。因為劇場在指定空間，建議着一切似乎是「假」的、演的，要求觀看者付出一定程度的投入，補充劇場內的意象呈現。觀眾的想像及同理心有份令作品功德圓滿，而非坐定定就夠。

莎翁少有「沒有出口」作品

至於對Octavian來說最深刻的《泰特斯》版本，則是出自羅馬尼亞導演希維烏．普卡雷特（Silviu Purcărete）上世紀90年代初的作品，最震撼一幕竟在劇場外面發生。故事說及塔摩拉的秘密情人艾倫曾合謀謀殺、陷害、背叛，並眼見眾人最終激烈仇殺，塔摩拉、泰特斯、國王均死去。他被下令活埋時，竟然仍不悔改，唯一後悔的是自己應更殘酷地對待仇人。導演巧妙地安排艾倫站在劇院出口，重複叫喊着被活埋時的台詞，像隻兇靈般纏着人們。

「艾倫在最後就好像提醒你，沒有人可以逃避邪惡，它永遠都存在。莎士比亞的作品很多都會有個『出口』，好人會獲嘉許，做壞事的人則會反省或得到懲罰。然而《泰特斯》似乎是貼近地獄的一部作品，多於貼近天堂。」Octavian說：「它沒有出口。」莎翁在劇中不說教地展示仇恨的漩渦，報復一個接一個，直至最後萬物俱灰。學者形容他有如打開潘朵拉盒子，讓人嗅到人性之極端。說及莎翁與當代，最能連繫必定為人性，每一個人都應該用以質問自身。如果你是泰特斯，擁有如此機會及權力，由第一幕開始又會如何對待仇人？席間有學生表達有關近日社會運動處境，有人則表示泰特斯當時似乎是找不到其他，或更好的方法制裁塔摩拉，或互相制裁，跟現代社會（應有的）規範不同。

「莎士比亞向世人架起一面鏡子，映照出我們可以有多暗黑，但同時亦會見到自己的本質。他本身看人生看得如此透徹，能寫出優美的文學，同時他亦寫出《泰特斯》。」Octavian提醒不要忘記莎劇中的人性美善，令世人勇敢地選擇。他提及不在今次課堂內的文本作為例子，為莎翁後期劇作《暴風雨》。這個故事也值得細聽，主角米蘭公爵普洛斯彼羅被弟弟篡奪爵位，遭放逐並流落荒島。他在島上學會魔法，解救精靈愛麗兒，卻剝奪小島原本繼承人卡利班的權利，主宰這個地方。其弟協助的那不勒斯王國一群朝臣遇上海難並冲至小島，普洛斯彼羅本欲復仇，最後卻選擇原諒敵人。而他最後一段獨白則面向觀看者，謙卑地懇求別人原諒其過去。

和解與原諒 渴求別人同行

「他不再是壟斷這片土地的當權者，而是回到一個人。再高地位、再有權力的人，那刻都依賴別人，希望觀看者可以陪伴進入這個他被原諒的旅程。」Octavian續說，莎士比亞寫出和解與原諒。不過需要注意的是，此場和解是靠島上最高力量者提出。他解釋該段獨白包含三方聲音，分別為角色、演員及莎士比亞本人。即使文學巨匠如莎翁，產出多少動人句子及劇作魔法，最後仍渴求別人的同行，被聽見被回饋，顯示每個人都並非孤單，與人連繫。

「角色可以是很尊貴的，而莎士比亞所指的不是社會地位，是一個人的個性及行為，例如《哈姆雷特》中跟主角有坦然溝通的，其實是掘墓人，乃當時草根階層，反映他們對公義之看法。莎翁在意的是，人性的知性及情感交流啊！」他總結說。回頭幾百年已過去，人類仍在莎士比亞筆下找尋力量，借他的雙眼看人性半晌。文章寫在2019年完結前，敢問如果見證過極為邪惡的殘酷，我們還能否相信人的善良？應該說，此份相信是否足夠我們一直走下去？

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

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