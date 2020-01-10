騎駱駝走入沙漠 回到迪拜游牧年代

■綠洲體驗營 探訪沙漠原住民

時光倒流5000年，考古學家發現，迪拜於青銅器時代已有人類居住。直至阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）於1971年正式立國前，貝都因人（Bedouin）依然佔當地人口大多數。Bedouin在阿拉伯語可譯作「居住在沙漠的人」，他們穿梭阿拉伯沙漠，順應自然環境游牧生活了幾個世紀，被不少阿拉伯半島的國家與地區視為原住民，迪拜亦不例外，酋長Sheikh Mohammed bin Rashid更於2018年成立Al Marmoom Initiative保育計劃，致力保育沙漠生態及貝都因人文化，又推出為旅客而設的Al Marmoom Bedouin Experience半天貝都因人文化體驗。

試傳統甜點 認識另類家人

約6小時的貝都因人文化體驗，設有早上及傍晚環節供旅客選擇，兩者內容相若，導賞人員會在約定時間於下榻酒店會合旅客，然後駕駛四驅車前往保育區Al Marmoom Desert Conservation Reserve。團友在公路盡頭學習傳統頭巾的包法後，就轉騎駱駝向沙漠進發，在進入綠洲內的貝都因文化村前，先在沙丘認識每個貝都因家庭必備的成員——隼（Falcon）和阿拉伯獵犬（Saluki Dog），貝都因人視牠們為最佳打獵伙伴，甚至會為獵犬的命名而費煞思量，重視程度媲美真正的家庭成員。

以全天然物料搭建的貝都因文化村，參照傳統貝都因營幕分成幾部分，首先是駱駝停靠與休息的位置，接着是以石頭堆砌成的火爐，用以煲煮阿拉伯咖啡迎賓。接過加入肉桂、豆蔻、丁香等香料的咖啡後，導賞人員會從外而內講解帳篷生活的傳統，由不同季節使用不同搭蓋物料，到帳篷內婦女運用的傳統編織技法等；與生活區連接的，是戶外煮食區，數個由石頭堆成的爐頭上燉着大鍋大鍋的肉和飯，旁邊還有貝都因婦女在炸粉糰，粉糰如乒乓球般大小，配上椰棗糖漿及芝麻，就是傳統甜點Luqaimat。

用餐期間可隨意跟身邊的貝都因員工交談，了解他們的文化及故事，然後再欣賞男員工以牧羊杖跟獵槍作表演道具的傳統舞蹈。上午體驗到此結束，而傍晚體驗則添加觀星環節，讓旅客躺在涼快的沙丘上，回到《天方夜譚》的浪漫年代。

◆Al Marmoom Bedouin Experience

收費：早上時段成人AED 395／約836港元、小童AED 295／約625港元；傍晚時段成人AED 495／約1048港元、小童AED 395／約836港元

預約：www.bedouinexperience.com

■舊城區古宅開餐 邊食邊學

雖然貝都因人來自沙漠，但當他們開始在迪拜河沿岸定居，成為阿聯酋人（Emiratis）後，生活習慣亦起了變化。迪拜舊城區的Sheikh Mohammed Centre for Cultural Understanding，正是為了讓外國人了解阿聯酋人生活而設。中心定期舉辦多種文化活動，由參觀清真寺、舊城區步行導賞到養隼文化等，不同深入程度的主題都有覆蓋。當中最受歡迎非文化餐膳莫屬，提供早、午、晚餐，以及早午餐、下午茶（Fuala）等5個時段選擇。

中心位於上百年歷史的傳統古宅，參加者齊集在中庭位置，安坐在手工編織的貝都因地墊後，活動主持便開始介紹古宅的建築特色及阿聯酋人傳統服飾，助手為每個參加者奉上阿拉伯咖啡及椰棗後，話題隨即轉到飲食文化之上，雖然菜式依然以大盤的米飯和炖肉為主，但與沙漠的貝都因人文化體驗相比，阿聯酋人明顯在味道上較有要求，烹調所使用的香料亦較多元化，或多或少可反映出當地的文明進程。

◆Sheikh Mohammed Centre for Cultural Understanding

開放時間：早上8:00至下午4:00（周日至四）；早上9:00至下午1:00（周六），周五休息

預約：www.cultures.ae

■時光倒流 重返阿拉伯露天市集

貝都因人從沙漠游牧民族演變成在迪拜河沿岸以捕魚、採珍珠、造船及進出口貿易為生的阿聯酋人後，迪拜自16世紀開始已得到葡萄牙的青睞，以它作為歐亞航海貿易的中途補給站，並控制了阿拉伯半島的經濟長達1世紀，至19世紀末、20世紀初，迪拜獲得阿拉伯最大露天市集的美譽。同樣位於迪拜舊城區的Dubai Museum & Al Fahidi Fort，就詳細展示了這段黃金時期的歷史。

1:1場景模型 重現舊日各行各業

建於1787年的Al Fahidi Fort，是迪拜現存最古老的建築，外圍放置以傳統造船技術建造的捕魚船，通過城門進入露天展示區，可先參觀阿聯酋人的傳統房屋，再移步至室內展廳，以阿拉伯市集為起點，沿河岸向港口伸延，透過1比1的場景及逼真的人形模型，認識發現石油前的迪拜城市面貌，從搬運工人、木匠、鐵匠、裁縫、香料店主、珍珠商人到椰棗農民、漁民、造船工人及採珠潛水員等，每種職業都有展板加以闡釋，趣味與資訊並重；美中不足是出口位置的紀念品店，貨品感覺是粗製濫造的工廠貨，欠缺具備本土特色的精品。

◆Dubai Museum & Al Fahidi Fort

開放時間：早上8:30至晚上8:30（周日至四）；下午2:30至晚上8:30（周五），周六休息

門票：成人 AED 3／約6.4港元，小童 AED 1／約2.1港元

網址：bit.ly/2N9WAKv

■旅遊錦囊

簽證：特區護照可辦落地簽證，BNO須出發前辦理簽證，查詢：2866 1823（阿聯酋駐港總領事館）

機票：阿聯酋航空香港來回迪拜，經濟客位連稅由2960港元起（www.emirates.com）

貨幣：1AED約兌2.1港元

協力：迪拜旅遊局（www.visitdubai.com）

文：Travelloner單身旅子（www.travelloner.com）

編輯：王翠麗

電郵：travel@mingpao.com