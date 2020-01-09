形象造型師 迷戀1990s浮誇時尚

1. 你如何定義自己？

我是不喜歡安於現狀的人，因為習慣了一個模式，便很難突破自己。畢業後我做過3、4份工作，試過做artist management、時裝店的visual merchandiser和online media platform producer，到現在當造型師和開設網上古著店，每份工作的範疇都很不同，讓我學到不一樣的事物。

2. 平日最愛哪種衣著風格？

復古和現代時裝的mix & match，多數會穿vintage的衫、褲或裙，配modern的西裝褸。

3. 穿著colourful復古服飾，如何面對外人眼光？

讚和彈兩邊意見都有。試過有人走來說喜歡我的打扮，也會有不太善意的。我覺得著衫最重要是自己喜歡，夠自信才會好看。

4. 為何會開設古著店？

每次去日本、美國和泰國旅行或工作時，都喜歡到當地的vintage shop入貨，經自己mix & match後穿在身上時，常有朋友說喜歡，問我在哪裏買？令我想到不如當自己是個buyer，憑感覺和品味入貨，再放在網店售賣。

5. 為何會特別喜歡1990年代的時裝風格？

我覺得1990年代科技沒現在發達，當時的人穿著較現在大膽誇張，敢於以時裝表達自己，因為不怕被人影相再放上網評頭品足。早前重看莫文蔚當時的一個訪問，她穿著小吊帶背心和喇叭褲，很有型，現在不是太多人敢穿小吊帶背心吧！

6. 香港vintage風氣為何沒外國盛行？

香港人較喜歡主流事物，如韓風、文青風等，但自從Gigi Hadid和Bella Hadid等時尚界主流人物都會穿vintage後，香港也愈來愈多人接受。

7. 作為形象指導，最難忘的一次造型工作是什麼？

作為藝術工作者，創作時總會投放自己的心情，也想作品能反映身邊環境。我最難忘的作品是近期和幾個朋友合作的test shoot，我以香港示威者為靈感，design了一個全黑造型，內裏穿著很薄的see-through上衣，外面穿著黑色大褸，以表達他們內裏其實是很soft，並不是慣於使用武力的人，但為了發聲，只好穿上厚重的外衣站出來。

8. 平時如何尋找時尚靈感？

我喜歡看電影和雜誌。最深刻的一部電影是David Lynch導演的Wild at Heart，裏面的角色造型都很有型，尤其是男主角常穿的蛇紋皮褸，真的好wild！

9. 你最想為誰設計形象？

我很喜歡日本動漫《辣妹獎門人》，講述很多1990年代日本女學生的流行文化，如大象襪、長boot等，如它有天被改編成電影，我希望做當中角色的造型師。

10.你覺得有什麼被高估？

人的自制能力。以時裝為例，fast fashion潮流生產了大量廉價衣物。因為便宜，很多人都不會思考自己是否需要、是否適合自己而過度購買，有些穿了一兩次便捐贈或當垃圾扔掉，這樣太浪費了。

■Profile

鄭詠方（Kammy）

形象及美術指導，網上古著店Trouble Girl Store創辦人。從小喜愛時裝，特別鍾情另類設計和風格的服飾，深受1990年代的大膽時裝風格啟發。

文：Sabrina Au

編輯：梁小玲