街頭風吹入高端時尚 火箭太空 大玩神秘前衛

很多奢侈時裝品牌之所以被視為高端（high- end），最直接的原因莫過於品牌背後承載的歷史傳統和工藝價值，而且它們的產品不論在設計還是造工上，都比流水式生產的快時尚服飾有保證，所以價錢也更高，營造一種上流社會才負擔得起的感覺，繼而提升人們對品牌的觀感和印象。但很多心水清的人都明白，比起實用和舒適度，高端時裝的最大賣點，歸根究柢是一份炫耀心態，或是一場虛無縹緲卻又叫人着迷的時裝夢。

高端時裝「平民化」

自踏入千禧年代開始，年輕族群的消費力大增，休閒服飾成為主流時尚，不少奢侈服裝品牌為迎合市場需求，紛紛把街頭元素融入自家的特色設計，形成高街時裝（high street fashion）。就如兩年前Louis Vuitton x Supreme的T恤和皮革用品，以及近月Prada x Adidas的球鞋，一推出便立即風靡全球，深受大眾關注，可謂芸芸聯乘系列中的經典作。雖然有不少人批評這種炒賣街頭風的做法會貶低high-end服飾的價值，但high street的出現正正能把大眾對高端時裝的想像「平民化」，滿足大家對時裝夢的渴望之餘，又能推高品牌的銷售率，對很多奢侈時裝品牌而言是個極具效益的營銷策略。當然，成功與否還是要看成品的質素，不是單靠噱頭就能輕易贏得大眾歡心。

以Valentino為例，其創意總監Pierpaolo Piccioli早在2019秋冬男裝系列就與日本潮牌Undercover合作，把大量太空與UFO的元素融入自家的衣飾上，前衛時髦的設計為品牌帶來新面貌，令人十分驚喜。今次2020的早春男裝系列，Pierpaolo Piccioli就以Spaceland和Moon Dust的概念為題，再次把火箭、月球和流星等外太空的元素轉化成衣服上的印花，豐富鮮艷的圖案與monochrome底色形成強烈對比，為整體造型添上一抹低調而神秘的未來感。此外，Pierpaolo Piccioli更將Valentino經典的迷彩print翻新成色彩繽紛的圖案，並應用於帽子、連帽上衣、襯衫和外套的設計上，充滿街頭玩味，摩登百搭。

粗糙布料配上浪漫詩句

在大玩high street風格之前，Valentino本來就是個浪漫的化身。2019年秋冬女裝系列中，Pierpaolo Piccioli便以「愛」為設計主軸，將不同現代詩人寫下的愛情歌詞，刺繡於衣服上的不同角落，扣人心弦的語句令很多人對當季的作品念念不忘。為了重新演繹這份意猶未盡的浪漫意境，Pierpaolo Piccioli再次把不同的詩詞段落重現於今季男裝早春系列的尼龍恤衫和大衣，充滿情意的字句與粗糙的布料形成對比，具備品牌的優雅氣息同時不失酷勁。

由此可見，Pierpaolo Piccioli的確懂得拿揑高訂時裝與街頭風的精髓，出自他筆下的high street服飾總是瀟灑脫俗，同時保留了Valentino瑰麗和諧的美學風格，每個剪裁和圖紋細節均流露高檔質感。

文/ Angel Hong

模特兒/ Fernando G （Quest Model）

化妝及髮型/ Joshi Fu

編輯/陳淑安

查詢：Valentino 2530 2621