2020 髮色「霧」「暖」領風騷

啞色大勢已去

髮色有如時裝與彩妝潮流，一樣有其指標與變化。踏入2020年，哪種髮色即將大行其道？專業髮型師Casei Wu表示：「今年以霧色為大熱顏色，例如玫瑰色、薰衣草紫色、灰藍色及蜜糖啡。霧色的意思，是指帶有灰色調顏色粒子的染髮。」至於星級髮型師Zap Tang則認為啞色tone潮流大勢已去，她推薦暖色調為主的髮色：「亞洲人的膚色偏黃，帶紅的色系，例如栗子色，會讓肌膚顯得白裏透紅；不少韓星或是香港的artist，已將髮色染成紅、橙色調。」

3天不洗頭保髮色？

染了一頭心水髮色後，總會擔心褪色問題，怎樣才能讓髮色更持久，相信是不少人心中的疑惑。坊間流傳在染髮後的48小時，甚至3天內都不應該洗頭。對此「傳言」，Casei解釋：「因為在染髮過程中，阿摩尼亞會將髮絲上的鱗狀表層完全打開，才得以完成染髮過程，而鱗狀表層約需要48小時才能完全自然收合，如果在未收合的情况下洗頭，色素就很容易被洗走。」至於應否3天內不洗頭，她認為視乎個人情况而定，「簡單來說，由於每一次洗頭，都會令顏色流失，所以洗頭次數愈少，顏色相對可以愈持久」。

Zap則表示：「一般來說，我只會建議客人在24小時內不要洗頭，其間已足夠令顏色固定。」她補充：「雖然染髮用的化學物質，在24小時過後，依然會殘留於髮絲上發揮功效，不過，隨着現今染髮產品的改良，毋須等待48小時甚至長達3天的時間。」

避免熱水洗頭

坊間有傳言應該避免用熱水洗頭，Zap表示：「若用太熱的水洗頭，的確會令頭髮『走色』，而事實上，熱水除了會傷害頭髮，還會影響頭皮健康，要知道，頭皮的皮膚是很重要的，若用太熱的水對待頭皮，便會導致水分流失，令毛孔擴張、產生老化等問題。」她比喻說：「就如我們不會用熱水去洗面一樣。」另外，Zap也特別提醒，染髮過後，要避免使用「過熱的風筒」：「吹頭的時候，建議大家用中度的強度，或盡量用毛巾『索』乾頭髮後才吹頭。」相反，使用冷水洗頭，又是否有助染後髮色持久？Zap表示：「其實並不特別需要使用冷水來保護髮色，暖水或偏冷的水最為適合。」

在挑選洗髮、護髮產品方面，不少人在染髮後，也會選用鎖色洗護產品，用作鎖緊頭髮的鱗狀表層，以維持髮色。Casei指出：「由於洗頭水內的pH值，會影響人造色素（染膏的髮色粒子）的流失情况。若經過漂髮，染了比較特別的顏色，例如粉紅、灰色、粉紫等淺色，可挑選帶顏色粒子的洗頭水（color shampoo），在洗頭過程中，同時有補色作用。」另外，由於染髮過後始終會破壞髮絲，Casei建議：「挑選可強韌髮絲的洗頭水，配合能夠修復頭髮連鎖結構的護髮素。成分方面，需注意不含硫酸鹽（sulfate free）、不含羥基苯甲酸酯（paraben free） 、不含麩質（gluten free） ，以及是否能保護顏色（color safe）。」

髮膜護理 莫用毛巾

要擁有光澤亮麗的秀髮，定期上髮型屋接受專業護理，固然有顯著成效。染髮後，自行在家護理，又可以選擇什麼類型髮膜深層呵護？Casei表示：「可以挑選含有角蛋白及摩洛哥堅果籽油配方混合物的護髮產品，兩種成分都能有效保持髮色及滋潤秀髮。」至於次數方面，她建議：「可按髮絲的需要，一星期或每十天使用一次。以洗頭水清潔髮絲後，『渣乾』過多水分，再將髮膜塗放在髮根15cm以後的髮絲上，用少少力擠壓，以將髮膜逼入髮絲的多孔位置內，等15至20分鐘，然後快速冲水，乾淨不黏手便可。過程中，可以保鮮膜包起，並切記不要用毛巾，因為毛巾會吸走髮膜。」

至於想要保持頭髮上色後的光澤度，兩名專業髮型師都不約而同認為，首要條件是要保持髮絲健康，Casei指出：「髮絲要有光澤，全靠收緊髮絲根部，所以一定要做好護髮，避免髮絲的鱗狀表層長期處於張開及受損狀態。當光線無法折射，髮絲便會顯得沒有光澤。」Zap亦教路：「若頭髮本身乾旱，可以在洗頭過後，於髮尾位置加入髮尾油作修護，從而令鱗狀表層變得順滑。」

■ Profile

．Casei Wu：Beijing Hair Culture（CWB）資深髮型師，擁有超過15年經驗，活躍於髮型界，作品常見於廣告、雜誌、電視及電影等以及個人形象的髮型設計上，為多個香港藝人的指定髮型設計師。

．Zap Tang：Essensuals Toni & Guy總監，在髮型界超過15年經驗。經常跟各大國際化妝品牌合作，包括M.A.C、Clé de Peau及YSL等，為岑麗香、高海寧、湯洛雯及王宗堯等藝人的髮型師。

文/ Vivian Lau

編輯/蔡曉彤

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