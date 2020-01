跟年輕消費者互動 行李箱超級品牌 貼地玩社交媒體

Alexandre Arnault接手Rimowa時才24歲,本身具數位行銷背景的他,在學時已在集團的投資子公司做技術和投資工作,亦參與集團的24 Sèvres網購店計劃。在他促成LVMH集團收購Rimowa之後,他亦發揮所長,既與一眾潮牌、藝術家、名人合作,革新品牌形象,亦大玩社交媒體,跟年輕消費者互動,將奢侈品變得更貼地。

留意消費潮流轉變 找出自己角色

作為90後的他,自小已經跟父親Bernard Arnault周遊列國,由行李箱用家變為巿場的領導者,他怎樣看今天的行李產品市場?「可以說,新世代已到了旅遊的年紀,他們對旅遊的看法和定義,跟以往有很明顯的分別。旅行接待(hospitality)、流動(mobility)和時尚(fashion)等不同商業範疇,在今時今日亦因應這批新世代的旅行者而變得互相交集,為行業帶來革命(revolution)。這些交流令跟旅行相關的品牌,在產品設計、消費體驗、品牌身分三方面,也帶來很多創新的可能。我們也在這三方面下工夫,不只是因應顧客轉變的需要而改變,而是主動參與其中,和大家一起塑造新的產品和體驗。」

Alexandre Arnault接手Rimowa後,首個聯乘合作是跟Fendi推出索價2000歐元的行李箱,這價位在表面上的確不太瞄準年輕一代,不過當了解到Alexandre的深層想法,便明白他是想把Rimowa的現有產品推到生活不同層面。「我們一直留意社會文化和消費潮流的轉變,要在時刻變化的潮流中成功,便要在這急劇的互動中找到自己的角色。時刻跟消費者保持對話、跟不同單位聯乘,是有力的方法,讓大家能看到Rimowa能快速適應時代的步伐,其創新以及跟不同範疇溝通合作的能力。」

聯乘時尚品牌 吸引年輕一代

所以跟Fendi、Supreme、Off-White,以至最近由Kim Jones操刀的Dior男裝的一系列合作,Alexandre強調並非刻意想將Rimowa變成一個「時裝」品牌,其目的更在於做到與時並進。「當然,這些聯乘計劃很明顯能吸引年輕一代的消費者。以往我們一直相信Rimowa在年輕旅行者之間有很大的尚未開發潛力,現在的成績證實了這種潛力。聯乘計劃讓品牌能融入成為刻下社會文化的一部分,和年輕人聯繫。我們亦將公司轉型成數碼主導(digital-first)的品牌,不斷在社交媒體上進化,這帶動消費者將他們的社交媒體體驗分享給其他人。過去一年我們舉行很多宣傳活動,也着力令品牌更貼近大家的生活,同時在真實世界和網絡世界,跟品牌追隨者建立深厚關係。」Alexandre本人和Rimowa的官方IG正是當中例子。

將行李箱視為iPhone一樣的產品

當旅行變得愈來愈容易,人們更常旅行,也需要更多行李產品,買行李箱變得像買手袋或一雙鞋一樣。在實體店舖親身接觸商品的經驗非常重要,不同尺寸的行李箱之間也是不同的投資。Alexandre曾形容,他將Rimowa的行李箱視為iPhone一樣的產品,將多餘的部分去掉,留下的就是實用、穩固又美觀的設計。即使這個27歲的CEO動作和想法多多,但他並非要將Rimowa的過去抹煞,像他最喜歡的Classic系列,最近便推出了Trunk的100公升尺寸款式,貫徹一直以來的陽極氧化鋁鎂合金外殼、手製真皮手把等設計細節。「我可以告訴你未來1年半我們有至少7個新計劃在手,但我們會忠於品牌的DNA,keep to who we are。」年輕有力的CEO在品牌總部鏗鏘地說出他心目中的發展藍圖。

文/ Tung Cheung

編輯/廖偉龍

查詢:Rimowa 2802 9883