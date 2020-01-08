Collect：秋拍逾8000萬成交 清朝名臣畫作陪乾隆南巡

華藝國際（香港）在2019年春拍前，曾安排傳媒在拍賣行位於上環的藝廊欣賞預展，因空間有限只精選部分珍品。至年底的秋拍拍品豐富，移師至酒店宴會廳舉行預展。

董誥作品 乾隆御筆雙題

在春拍中，張大千的作品《驚才絕豔》以逾9000萬元成交，中國書畫部亦為秋拍預備了重磅作品。中國書畫部經理劉晉達稱，焦點拍品《金陵十景圖冊冊頁（十開）》是清乾嘉時期名臣董誥的力作，作品曾著錄於《石渠寶笈續編》。

圖冊由藏家珍藏了近20年，品相良好，今次首次在拍場亮相。圖冊中合共有10幅山水畫，分別描繪南京棲霞山不同美景。畫作構圖遠近疏密有致，景物互相映襯，每頁都有乾隆皇帝的御筆雙題。乾隆南巡時曾把這圖冊帶在身邊，彌足珍貴。《石渠寶笈》是記載清代官方珍藏歷代珍貴書畫等珍品的專書，分初編、續編和三編。劉晉達說獲著錄的珍品大部分被博物館收藏，在市場上罕見。

春拍領銜作品《驚才絕豔》的主角是巾幗不讓鬚眉的紅拂女，秋拍則有張大千的另一幅佳作《太平景象》上陣，而主角是神態安靜的菩薩。畫面經精心布局，和諧地結合山水、人物、走獸和花卉。

吳冠中《凡爾賽一角》 融合中西技法

現當代藝術部高級經理王易易說，秋拍繼續由吳冠中的作品領軍。上季的《歡騰之夜》描繪城市夜景，今季的《凡爾賽一角》卻呈現一片歐洲藝術世界風光。若細心留意可發現畫中略帶點中國畫的寫意味，不知吳冠中是否把描繪江南山水的技法融進其中？

2019年劉野的作品在拍場上盡領風騷，這場拍賣會亦有他的作品《無題》。不過，它並非以常見的藍或紅色作主調，而是較罕見的暗淡色調，估計他創作時正面對人生困惑。除大師級作品外，專場亦兼容不少藝術新星的作品，記者在預展中和《靈性這回事，讓我疲憊和緊張》的作者、本地插畫師b.wing相遇，她透露作品是由真實經歷啟發而創作，畫中人物的愁緒不多不少反映創作時的心情。

明代護法獅子坐鎮 瓷器搶眼

展場入口擺放了一對極有氣勢的刻銘鑄鐵護法獅子坐像。瓷器玉器工藝品部經理徐淮康說雙獅有寓意吉祥的意思，古人相信可驅邪，曾擺放在山西寺院的入口。這對坐像是明萬曆6年的作品，曾輾轉被運往台灣，後來被亞洲藏家購入。

秋拍上亦有不少搶眼瓷器，例如清道光粉彩百子圖螭龍耳瓶。瓶上圖案是慶祝元宵節的場面，一班小孩手持燈籠，一片繁華景象。而一款西藏錯銀合金銅阿彌陀佛亦極珍貴，佛像身材比中原的款式瘦削，用黃銅、錯銀及紅銅製造，一般只放在高級寺院供奉。珠寶尚品部除有時尚腕表外，亦有一款「曼陀林與中國」音樂盒，高級經理卓悅說它由瑞士廠商為中國市場製造，可播放4首音樂。

■ 其他拍品

華藝國際（香港）的拍品數量不算多，策略是精選各範疇的珍品。

文：呂瑋宗

編輯/廖偉龍

電郵/lifestyle@mingpao.com