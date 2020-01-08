米芝蓮名廚喜歡什麼酒？

法國殿堂級名廚 最愛Dom Pérignon香檳

如只可以選一款酒配食物，Alain Ducasse毫不猶豫地選香檳。他熱愛香檳到一個點，就是推出了自家品牌的香檳，在他世界各地的餐廳有售，由Lanson香檳酒莊為他特別訂做。問他為何跟Lanson合作，他說此香檳莊的水準高而穩定，亦合他口味。至於他最愛的香檳其實是Dom Pérignon，喜歡它的優雅及結構，同時亦是他唯一的全球品牌合作伙伴，可在他旗下餐廳品嘗。如此愛香檳的大廚，平時下廚會怎樣配搭？他說會到自己的花園看看有什麼新鮮食材，配合香檳。對於可持續發展的飲食文化，他絕對支持，而他旗下的Alain Ducasse au Plaza Athénée正正100%實踐這理念。問他怎樣看下一個飲食潮流？他答道，不止是可持續發展，而是思考如何令地球、人類健康變得更好。

京都三星大廚 釀清酒配日菜

與京都大廚德岡邦夫交談，感覺他很熱血，對待每件事情，都好像談戀愛般熱情和投入。談到對可持續發展的看法，他說日本飲食文化從來都很環保，例如魚肉用來做刺身，其他部位會用作前菜、熬湯等。他認為如何在整體政策上推動食材可持續發展更重要。今年將舉行東京奧運會，他與一眾飲食界代表藉此時機向政府提倡更多可持續發展建議。一班大廚這麼熱血地出一分力，令人欣賞。問他喜歡以清酒還是葡萄酒配日本菜，他說兩者也喜歡，然後他從手機中展示一張清酒相，眉飛色舞地跟我說這是他與黑龍酒造合作釀造的「無二」系列，是2012至2015年釀造年份製作的純米大吟釀原酒，以-2℃冰溫貯藏熟成5年才出產，並限量發售，可惜現已售罄。如果你也想試試的話，可到京都吉兆品嘗大廚的美食與美酒。

澳門三星名廚 喜呷一口威士忌

問粵菜大廚歐陽文彥如何在他的菜式中做到可持續發展，他說他的菜牌已最少有30%用可持續發展食材，他亦會以不同醬汁演繹。問大廚平時會常用葡萄酒配粵菜嗎？他說自己平時經常跟侍酒師夾菜式，但說到自己的喜好，他最鍾情的是呷一口威士忌，尤其是蘇格蘭的威士忌。大廚果然有他的剛烈品味。