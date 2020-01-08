People：運動員李卓耀 羽毛球打開視野

李卓耀受父親影響，4歲開始接觸羽毛球，「爸爸是一名羽毛球教練，所以我從小就跟着他到球場。」除了要有天賦外，也需要抓緊機遇和得到適當的支援，才能成為一名全職運動員。直至12歲，他遇到「機會」，真正加入香港青年代表隊，開始密集式的訓練。為了羽毛球的發展，他犧牲了與家人、朋友相聚的時間，更捨棄了學業。「我沒有後悔過。如果我要同時兼顧羽毛球及學業，最終只會兩頭不到岸，那不如就專心發展羽毛球吧。」

受父親影響 4歲起接觸羽毛球

將興趣發展成職業非常不簡單，旁人或許只看到他風光的一面，但另一面卻是「有苦自己知」。「我們這些職業運動員每天都要訓練，就如同上班族一樣，每天操練7、8個小時羽毛球。」雖然身心疲憊，但他卻從未抱怨，「一切都很值得」。

時常要比賽，又背負外界的期望，難免會有壓力。「我不會太在意別人對我的評價，只要做好自己就好。其實大部分的壓力都是源於自己，但我會將壓力轉化為動力，讓自己進步。」經常處於繃緊的狀態的他，總要尋找平衡自己心態的方法。

放鬆3法：行街、shopping、飲咖啡

他笑言：「我的放鬆方法很『港女』，最喜歡行街、shopping、飲咖啡。曾經試過太無聊，乘坐渡海小輪來回4次。」原來李卓耀除了羽毛球外，就沒有其他喜好，甚至連男生最熱愛的「打機」，他都不感興趣。「每次打機都輸，贏唔到好無癮。」

2019年11月，李卓耀以5場勝仗，奪得他的第一個「世界羽聯世界巡迴賽香港公開賽」冠軍。他坦言今年的比賽成績未如理想，所以一開始時對此比賽並沒抱任何期望，「勝出每場比賽的時候，我心裏都想：只是遲一場輸而已」。

感謝港人鼓勵 目標：東京奧運

或許正因為沒有想贏的壓力，他表現輕鬆，發揮出超班的水準，一步一步將世界排名比他高很多的對手打垮，登上冠軍的寶座。「我很感謝在場支持我的香港人，在我的分數落後、失勢時給予我鼓勵，是我的強心針。」現時對他而言，取得2020年的東京奧運資格是他最大的目標。「我會盡力勝出日後的每一場比賽，爭取更多奧運積分。」他希望透過奧運，向世界證明香港是有出色的運動員的。

文：盧靖賢

編輯/廖偉龍

美術/謝偉豪

電郵/lifestyle@mingpao.com