Watch News：名表鑽石點綴好戲

Chopard自1998年以來一直是康城國際電影節的官方合作伙伴，跟電影業界關係密切。在電影中Reynolds佩戴多款腕表，包括來自高級腕表系列的L.U.C XPS 1860 Officer掀底蓋式腕表。這款18K白金腕表獲得天文台認證及日內瓦印記，並由超薄機芯自動上鏈驅動；而在電影中最危險的時刻，他亦佩戴了Mille Miglia系列的兩款腕表，包括極具運動氣息的GTS Power Control Grigio Speciale腕表及Classic腕表。

Chopard除了製作高級機械表，也是著名高級珠寶製造商，電影中出現品牌的Garden of Kalahari系列頸鏈，分別鑲嵌50卡、26卡及25卡的鑽石。這些鑽石是從一顆342卡未經加工及極稀有的純度鑽石中切割而成，是品牌有史以來最大及達到D色無瑕的Queen of Kalahari鑽石。大家欣賞好戲時，不妨也留意這些高級腕表和珠寶。

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文：Tung Cheung