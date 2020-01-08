Watch Out：陀飛輪x世界時間 曲面運動腕表

雖說GMT Sport是品牌首枚正式推出的運動表，但深究起來，Greubel Forsey（下稱GF）在2015年推出的GMT Black黑色表款已帶有濃厚的陽剛運動氣息。在此基礎上，品牌兩位創辦人Robert Greubel和Stephen Forsey亦聯手研發了全新的GMT Sport腕表。

如果一直有留意GF的表迷，會知道品牌每隔一段時間便會發表一個新的機芯功能（品牌稱為基礎發明），然後再就此基礎發明發表不同型號的腕表，但在設計方面卻從不偷工減料，每個新型號腕表的機芯佈局、物料、打磨細節等各方面也會重新研究，而由GMT腕表延伸而成的GMT Sport當然也不例外。

在腕表內傾斜25度、每24秒旋轉一圈的陀飛輪，是品牌的第3號基礎發明，在2011年首次面世，獨特的專利裝置有效減少地心吸力對振盪器造成的影響。旋轉陀飛輪籠由88個零件組成，重量為0.38克。在2015年時，品牌便將24秒陀飛輪和世界時間顯示功能結合，成為GMT Black表款，機芯內的地球儀會在24小時內完成繞軸一周的逆時針旋轉，佩戴腕表時就像從北極上空俯瞰地球一樣。

立體弧形表殼 鈦金屬製作

來到最新的GMT Sport，腕表卻並非單純地轉換物料的配色。從正面看，GMT Sport的外殼為圓形，但熟知GF的朋友就會知道品牌的設計不會如此簡單，如轉個角度從表側望去，大家便會發現表殼並非平面，而是採用立體橢圓弧形設計。以鈦金屬製成的外殼輕盈、堅固，防水深度達100米，是品牌目前為止最適合運動時佩戴的腕表。機芯結構亦見製表師的用心——腕表中央的小時和分鐘懸空拱形表橋、腕表1時位置的24秒陀飛輪結構，以及表盤8時位置的3D立體地球世界時間，佈局有置，3時位置和10時位置則分別有動力儲存和第二時區顯示。

腕表的獨特外形獲得4項專利，光滑緞面表圈的外部倒角上刻有GF的品牌理念字句，表面的藍寶石水晶亦因應外殼而製成曲面卵形，機芯內的表橋和傾斜齒輪傳動系亦經過調節，指針的彎曲輪廓便與表殼和機芯的曲度脗合。為了確保腕表在黑暗環境中的可讀性，箭頭形狀指針的三角形尖端和分針環上的刻度均塗上發光塗料。無論是在表盤還是隱藏在表殼內的435個零件，均遵循GF Atelier的高級標準，以手工製成。

表底暗藏24城市時區 一按同步

GMT Sport底部其實亦暗藏功能。除了表盤一面的地球儀和第二時區顯示盤，腕表底蓋的外圈和中圈構成藍寶石城市圓盤，顯示主要時區24個城市的世界時間和夏季時間。顯示盤並以淺色背景區分夏令時時區和暗色背景代表不實行夏令時間的時區。表殼左側兩個按鈕可簡單調校GMT時間，一個用於選擇第二時區，另一個則用於將本地時間與全球同步。另外，品牌在香港發表GMT Sport同時，亦帶來了新版GMT Earth腕表，機芯換上玫瑰金底板，比起原本的銀白色金屬設計更具層次。

除了GMT系列新作，一直着重傳統手工製表技術的GF也發表全新系列Hand Made 1腕表。在工業革命之前，腕表的零件需逐一製作，採用專業的特殊技術和工具，並使用全手工操作的機器。今時今日隨着工業化發展，手工製作工藝幾近消亡，相關院校甚至不再教授此類技術課程。GF兩位創辦人在其培訓與職業生涯中，在手工工藝領域包括原型製作和修理更換部件，均具備深厚積澱與經驗。他們與Time Æon Foundation基金會共同推出Naissance d'une Montre 1（一隻表的誕生）計劃，決心將自己的技藝傳承給下一代。Hand Made 1腕表正是二人傾注心力創作的純手工腕表。

傳承純手工腕表技藝

Hand Made 1 腕表的機芯到表殼，皮革表帶、表盤和指針等，皆為手工製作，僅有的例外是藍寶石水晶表鏡、表殼墊片、彈簧條、珠寶裝飾和主彈簧。為實現腕表95%全手工製作同時達到高超品質，此腕表的製作時長達6000小時，相當於整整3年的人手手工小時數，而這只計算製作時間，並未將研發過程納入其中。為保證Hand Made 1腕表的308個零件均滿足品牌的工藝標準，實際生產製作的零件超過800件。製作完整陀飛輪框架的耗時幾乎等同於一枚標準高端陀飛輪製作時間的35倍。特別值得留意的，是以合金製作的遊絲、擺輪和擒縱零件。當中無電腦輔助、由手工操作的輥軋機製作遊絲包含的專業技藝和知識已近失傳。擺輪也經純手工製作，而擒縱輪包含20個獨立切割輪齒，輪齒的4個表面切割後經打磨加工，而擒縱杆的加工與處理便需歷時1個半月。Hand Made 1 腕表預計每年僅生產2至3枚，在致敬歷史同時開啟品牌的新里程。表盤6時位置原本的SWISS MADE（瑞士製造）刻字改成HAND MADE（手工製造），代表品牌對手工製表技術的重視。

文：Tung Cheung

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

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