論盡教育：千祈唔好畀仔女做教師

王師奶講過，當社會把一切問題入教育數，社會已不理性，首當其衝的一定是教師。學生對國家歸屬感淡薄，就話教師唔識教歷史，無法引導學生從歷史產生國家自豪感，以身為中國人為榮；學校不把中史列為必修科，也是罪狀之一。王師奶講過N次，歷史與愛國無關，二千多年來，中國歷史值得稱道的歲月少，不堪聞問的日子多；除了詩詞，文學篇章和美麗河山外，無一足取。當逆權運動進行時，一些知名的「盲毛」話大學要加強德育訓練，大學生之所以參加示威，是由於大學缺乏德育云云。通識科更是眾矢之的，話教材異端爭鳴，要統一「修理」；一時話通識教師妖言誤導，一時又話信賴教師的專業判斷，總之，龍門任官搬，千錯萬錯，都是教師錯。唉！通識唔係教師自己要教，係以前的教統局長勒令推行，如果通識咁戕害青年學子，叫仍在行政會議的李國章和羅范椒芬找數喇。

蔣麗芸建議課室裝閉路電視

有點離題了，點解王師奶唔想C女做教師，有遠因和近因：遠因是文革影響，紅衛兵多是學生，學生平時被教師管得嚴，於是趁機鬥倒老師，不論小學、中學教師和大學教授，都被鬥到七彩，著名學者季羨林就是人辦，他的《牛棚雜憶》真是一字一淚。近因是蔣麗芸議員建議教育局提供資助，每間學校在課室增設閉路電視，「讓校方管理層更能有效監管………」。聽到蔣議員的建議，王師奶聞到文革氣味要吹入學校。在課室增設閉路電視，不單踐踏教師尊嚴，也為學校製造白色恐怖。蔣麗芸可能有「無心之得」，不經意中製造了學校的分裂，將教師和管理層站於對立面，一間本來和衷共濟，氣氛和洽的黌宮學府變成鈎心鬥角、你虞我詐場所。誰是校方管理層？誰負責監管？校長和副校長終日做竊聽者，監視每一個正在上課的教師一舉一動，一言一語？唉！這算是學校還是監倉？教師是什麼角色？上受校長竊聽，下受學生舉報，尊嚴何在？

王師奶當然不贊成教師將自己的政見灌輸給學生，煽動學生堵路、縱火、非法集會，這是不道德的，同時也相信在接近十萬的教師群中，只佔極少數會如此。教師的責任是將事實鋪陳，以持平和不偏不倚的態度引領學生思考。如果有教師支持警察罵人曱甴，過度使用武力，同樣犯了判斷的偏差，負責監管的校方管理層又如何處理？

秀才遇着兵，有理說不清，今時今日，教師是高危行業，動輒得咎。君子不立危牆之下，奉勸家長們，加多兩錢肉緊，叫仔女唔好去教書。據教育局表示，已收到超過100宗投訴教師案件，有30宗正考慮懲處，驚未？

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第275期]