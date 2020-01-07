童途有「理」：水療樂趣多

SEN童可訓練手腳協調肌肉發展

每個SEN小朋友均有其獨特的治療需要，兒科物理治療師會分析他們的能力及弱項，透過水療加強手腳協調、平衡力、肺功能、大肌肉發展等。

水療常遇到的困難

˙大部分小朋友喜歡玩水，但有些專注力不足／過度活躍症兒童，在水中會興奮，難以冷靜下來；有些則特別怕水，單單坐在池邊已驚恐不已，更遑論游泳

˙自閉症小朋友或有固執行為，未必接受穿著和平時不一樣的衣服，如泳衣和眼罩

˙有感覺統合困難的兒童，未必接受花灑冲身和水花濺在面上的感覺，因而拒絕游泳或潛入水中

˙溝通能力較弱的小朋友，在參與水中活動時，未必懂得主動尋求協助和表達自己需要

˙發展遲緩或早產的小朋友，核心肌肉較弱，較難在水中控制姿勢和維持平衡

˙有動作協調困難的小朋友，較難控制手腳協調，也難將呼吸節奏融合在動作中

有特殊教育需要的小朋友，需要多點人手協助和針對指導才能游泳，所以較難參與社區的游泳訓練班，水療因而成為他們的另類游泳班。

兒童水療策略

水療最好在恆溫室內池進行，理想的水療班人數約為6人，這樣小朋友就不容易受天氣、閒雜聲音、其他泳客等因素影響，也較容易適應水中活動，放鬆身心和提高參與。

˙為了讓小朋友有心理準備及了解活動流程，物理治療師會運用圖卡，以視覺策略來加強溝通及表達情緒。

˙因應小朋友不同狀態及發展階段，治療師根據他們的興趣，先適應於水中的感覺，再慢慢建立關係，繼而互動，引導他們作出所需學習的動作。

為達到最佳療效，物理治療師透過不同的水療技巧，設計多元化動作，鍛煉肌肉力量，增強手眼腳協調，促進姿勢控制和平衡，持續提升兒童在水中的活動能力，享受水上活動的樂趣。過程中，家長可學習水療訓練技巧，方便日後在社區泳池應用。

文：梁嘉敏（註冊物理治療師、香港物理治療學會兒科專研組）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

[Happy PaMa 教得樂 第275期]