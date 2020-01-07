民房四寶：無論如何，要知道你是誰

小獅子辛巴的父親木法沙是非洲草原的王，建立了規矩與界線，讓百獸都安居在其中，動物與草原的生命循環不息。即使是最可惡的鬣狗，也有自己的生活圈，只在遠離草原的大象墳場棲息和覓食，河水不犯井水。可是，因着辛巴的叔叔刀疤的陰謀，大地變天。辛巴闖進了大象墳場、木法沙被殺，辛巴被嫁禍，並逃離熟悉的家園，刀疤奪取了王位，他把森林交由兇殘的鬣狗管理，暴力殺戮不斷，百獸都在困乏和恐懼下偷生。刀疤的政權徹底破壞了過去木法沙所建立的秩序，草原不再，轉眼變成荒漠，畫面令人看得心痛。

盼「辛巴」出現 回復昔日秩序

故事的轉折點在於辛巴的醒悟，特別是當他在河邊看見自己在水中的倒影，他看見了父親木法沙，記起他的叮嚀：「無論如何，要知道你是誰。」他想起了家，想起自己的身分，想起自己的使命，重新振作，立即放下在外早已習慣的安舒與快活，一口氣跑回那令他跌倒卻真正屬於自己的地方。這一段無論看過多少遍，小朋友都必會為他喝彩。最後，辛巴被嫁禍真相大白，惡人得到應有的報應，辛巴不但當上獅子王，更重要的是回復草原的面貌與秩序，令百獸安居其中。

回到現實世界，我們處身的城市是否正在變成荒漠，我不太知道。但，過去幾代人為這個地方所建立的秩序，卻在逐漸消失，任誰的謊話都掩飾不了。假如新年能夠帶來新希望，我們是否都盼望着「辛巴」的出現？

道德傳承比知識傳遞更重要

作為教育工作者，筆者仍相信教育，相信教師對教育的初心。投身教育，在追求生活安逸、工作穩定之上，相信還有一個更高的價值追求。我們必須要問的是：「我是誰？」 當世界開始習非成是、倒黑為白，道德的傳承比知識的傳遞更重要。作為老師，我們需要更大的智慧去分辨真假，以更大的仁愛去關懷身邊的人和事，有更大的勇氣去堅持是就說是的底線。我們或許控制不了被刪改的教學內容，但他們改變不了我們的生命榜樣。須知道，學生從來都是看我們所做，多於聽我們所說。在我來看，教師的專業不是來自文憑或學位，而是來自良知與良心，這是可以凌駕於一切行政要求，或是個人喜惡的。教育的原意是「引出」，在灰色的世代，教師有着比過去更大的使命，就是要引出學生對智慧、仁愛、勇氣的渴慕與追求，繼續成為這個城市的良知與良心，維護這片土地應有的秩序。

老師們，無論如何，要知道你是誰。願在新的一年，讓我們同心守護孩子的學習與成長，即使黑暗仍在擴張，孩子也能從各位身上看見「辛巴」。

文：歐偉民

作者簡介：前校長、教育博士、大學講師，愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有兩女一子。

[Happy PaMa 教得樂 第275期]