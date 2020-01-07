我心想，阿仔這麼就丟下朋友回來，沒做好主人家的角色啊，幸好還有爸爸在下面。約10分鐘後，老公來電說他們已不打籃球，轉往遊樂場了，叫阿仔回去玩。同時，他說剛才發生了「一些事」，建議媽媽也一起來，邊「坐鎮」邊聊天。見到老公，他說，孩子們剛才差點跟另一班孩子「開火」。他覺得整件事很能反映每個孩子的個性特質，值得家長在今後帶領孩子的成長路上引為參考。

孩子個性各有特色

原來，我仔口中的「他們和另一班人玩」，其實是鬥波爭地盤。我仔和同學共有5人，另加兩個是只有小一和小二的同學弟弟，整體球技和體能屬水皮級數，拿的也是細碼兒童籃球；另一伙孩子長得個頭大，看來比我們的大一兩年，玩的也是標準籃球。本來，在球場上與陌生人一起打波是平常事，但同學龍仔出言不遜，想把對方趕走，又提出以球技論英雄，於是演變成一場地盤之爭。

所以，我仔當時察覺到有火藥味，害怕得自己一個逃回家了。其實那時鬥波還未開始，遑論正面衝突。由此可見，我仔是怕死一族，保命意識很強。相對地，其他同學卻展示完全迥異的特質。

龍仔以挑機姿態提出鬥波，反映他爭勝心強，亦有一定領導力。在班上年年考第一的小高，以義無反顧的態度投入這場較量，是與龍仔唱雙簧的主力。而個性順從的球仔，則一直忠誠地緊隨二人火併。阿星沒有參與鬥波，但我仔驚青「逃命」前叫他一起走，他也拒絕離場，冷靜地留在場邊觀看。兩個尚在初小的弟弟明顯不識死，我老公就叫阿星帶他們到球場外玩。

鬥波三人組屎波地入一球，但實屬好彩，對方孩子不算數，龍仔遂極盡傲慢地出言羞辱。對方氣得想動手開打，他們高頭大馬，眼看孩子要吃大虧了，之前一直旁觀的老公立刻介入拉隊離場。

感恩的是，我們一班家長幾年來一起看着孩子成長，能開心見誠討論各孩子要注意的地方。龍仔資優但好勇鬥狠，容易口舌招尤。小高為人自信、勇於迎難挑戰，卻傾向高估自己。他倆站在前線，也許自恃腳快跑得掉，卻沒考慮到後面反應慢和弱小的同伴或成為捱打對象。球仔跟車太貼，渾然不知當時兇險，一旦開打也不懂逃，肯定是首當其衝的目標，有必要提高他的危機意識。我仔觸覺明顯敏銳，但只懂自己躲起來保命，應嘗試提醒友人和向大人求助。阿星心理較為成熟，但也需了解自己局限，量力而為。

打波不爭場 學習謙卑

晚上曲終人散後，我們一起回顧此事，鼓勵阿仔善用自己的敏銳，在自保外嘗試擔當警號角色。老公也再三強調，其實陌生人一起打波很平常，不一定需要爭場，阿仔千萬不要從此害怕與他人打波。關鍵是學習謙卑，只要友善謙卑，即使技不如人，也可和任何人一起玩，無往而不利。孩子漸長，就要自己面對問題，不能事事由父母解決。今次事件，對我們每個孩子都是寶貴的學習。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

[Happy PaMa 教得樂 第275期]