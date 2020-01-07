特教樂與路：待我如常

小方今年7歲，活潑好動，對周遭的事物很敏感，觀察力強。可是，她患了一種特別的病，令她常被人誤解，這病叫「選擇性緘默症」。一般來說，他們都有正常的說話能力，在家跟家人完全可以暢所欲言，但面對家以外的環境或人就完全相反，那份無形的壓力及極強的焦慮讓他們無法表達自己或跟人應對。因此，選擇性緘默症患者常被人誤會作害羞、不合作、叛逆，甚至自閉。

建立信任關係 走出焦慮框框

負責小方的言語治療師舉辦了一場講座，講解有關選擇性緘默症的病况及影響。過程中，她鼓勵我們為小方建立一個輕鬆的環境及可信任的關係，從而讓她慢慢走出焦慮的框框。過了一段時間，有工友嬸嬸告知，小方會在小小的廁格裏跟她聊天，聊聊今天吃的早餐，喜歡什麼卡通人物等。這是一個穩定的進展，小方能在家以外的環境，在另一個地方及跟其他人輕鬆地交談。

怎知有一次，她在輕鬆的課堂內突然回應老師的提問，老師驚訝地喊：「嘩！小方說話啦！」這下嚇得小方愣住，不敢說話。這突如其來成為眾人的焦點讓她緊張起來，緊閉雙唇。

不妨回想一下，你曾否遇過這些情况？例如：當你置身於渾身不自在的環境，被一群陌生人包圍着，還要被迫跟他們應酬打交道，當下是否想找個隱密的地方坐下來？又或，在毫無準備下突然要你當眾表達自己的一些想法，但你又擔心失言？甚或在不大熟悉的社交聚會裏，要你表達政見立場？這時，你可能會選擇緘默，得以安於一時。選擇性緘默症病患者比這更複雜，患者其實是從無選擇的掙扎，即使處身學校、親友或朋友家，他們都難以表達自己，無法控制的焦慮讓他們害怕別人聽到自己的聲音，不知緣故的壓力無法讓他們自由表達，愈想發言愈不能開口。患者以及他們的家庭往往被人誤會，誤以為曾遭受過什麼欺凌或虐待。可是，他們的家人最擔心的是患者遇上危險都無法呼救，日常的溝通甚或人際關係會如何？

看到英國BBC電視台的一個節目My child won't speak，節目中講述幾個不同年紀的患者如何克服焦慮，透過言語及心理治療跨出自己的一步。她們的家人、親友、朋輩及學校都願意付出耐性去了解。

其中一名患者的自白：「我小時候因為這病，討厭自己這麼『特別』，為何跟別人不一樣？長大後，我覺得我只是跟別人有點不同，請大家待我如常人，繼續跟我談話，做我的朋友。這是對我最大的幫助。」

聽畢，我滿有感觸，「待我如常」聽似很簡單，但實踐起來，絕不容易，因為大家慣常用特別的標籤放在他們身上。我們首要學習的是尊重不同，用最平常的心待之，不用刻意的關注才可消弭他們的焦慮。

文：譚蘊華（特殊教育老師）

作者簡介：擔任特殊學校老師逾廿載，現任教於香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類」的精神。

[Happy PaMa 教得樂 第275期]