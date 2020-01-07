家家有禮：送舊迎新 「盜賊」幫手大掃除

【明報專訊】年近歲晚，爸媽又要忙於家居大掃除，在選用清潔用品時既要考慮清潔功效，又要顧及家中老幼健康。Young Living的Thieves盜賊複方精油系列產品，包括了家居清潔液、潔衣液及潔碗液等。為什麼叫「盜賊」？原來其創製靈感源自15世紀中古時期4名法國強盜。傳說當時歐洲的黑死病十分盛行，更引致多人死亡，該4名盜賊前往帶有病毒的墓穴中盜竊寶物，為了保護自己，運用丁香、迷迭香及其他草本植物製成精油複方，塗抹於身上，以防止染病。後來，盜賊在盜墓時被捉，為求獲得輕判，便供出精油複方以作交換，經多年流傳後便演變成全天然的Thieves盜賊複方精油。