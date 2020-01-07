學生心聲：學懂從不同角度看事物

無心插柳拍出倒影

盧溢生（小五）和爸媽出遊時，都會化身為攝影師，為父母拍攝合照，慢慢培養出這方面的興趣。而他今次展出的作品攝於灣仔金紫荊廣場，運用了曝光變焦拍攝法（俗稱拉爆），在拍攝時轉動變焦，營造出特別的光線效果。「雖然當日天公不作美，突然下起雨來，令地面積水，但意外地影到倒影效果。」他曾以這相片參加學界攝影比賽，更獲冠軍，實力更被家人認同，有親戚結婚時，也請他在婚禮上作小小攝影師。另一方面，他為了做好相展導賞員的工作，之前和媽媽練習多次，簡介自己的作品，從而提高了表達能力。

美圖背後滿佈雨水

鄭鳴謙（小五）今次參展作品是在台灣彰化的玻璃廟拍攝，當日天氣惡劣，橫雨橫風，但正因在暴雨下，營造出廟前一個水氹，並拍攝出廟宇倒影的美照。「玻璃廟附近有個室內地方，可供我們避雨，但我們又想影相，所以每次衝出去影，兩三張後，便退回室內。每次拍攝鏡頭很快便佈滿水滴，要邊影邊抹，十分辛苦，但影到靚相也是值得。」

霸定好位捕捉煙花

向來喜歡影相的譚卓源（小四），一直有用手機拍攝，以為用相機影相，也是簡單地按一下快門即可，但參加數碼特工後，才了解到原來拍攝是涉及很多技巧，也學懂了相片構圖等技術。今次參展的相片是早前澳門的煙花匯演，「這是我第一次影煙花，7時已到現場霸好位，測好了光，再請教老師，才影到這個效果，自己都好滿意這張相」。

[Happy PaMa 教得樂 第275期]