教學有辦法：攝影展呈現動人一刻 數碼小特工 鏡頭看世界

文︰許朝茵

位於觀塘區的男校聖若瑟英文小學，大約15年前已組織了數碼特工。在採訪當日，記者與攝影師剛步入校園，便見到4名小組成員手持相機迎接我們。這班「小特工」雖然個子小小，卻拿着重實的數碼單鏡反光相機，在學校內走來走去，捕捉不同影像，看着他們熟練地調校光圈和快門，功架十足，連在旁的攝影師也不禁暗暗稱讚他們的表現。

資優課程 重點在構圖

創立攝影小組的教師之一鄭德明表示，數碼特工屬於資優課程，多年來培育出不少小攝影師，在第一代的組員當中，更有一個長大後成為了專業攝影師。數碼特工每星期有一次活動，主要是學習拍攝技巧，而學生所用的相機都是自備的，但鄭德明強調相機的功能並不是最重要，學生亦毋須追求最新型號的相機，「因為我們會提醒同學把重點放在構圖上，而且拍出來的照片，基本上只是調整光暗及對比」。

除了在校內找題材，小組每月亦有不定期的戶外攝影，每次主題不同，如花展或聖誕燈飾等。早前小組參加了「第三屆遊學台灣行程設計比賽」，把過往學校舉行的台灣遊學團的行程，改成一個名為「那些年我們一起追逐台南的光與影」，以拍攝為主題的行程，更奪得冠軍，獲贊助去台灣將自己的攝影行程實踐出來。鄭德明補充︰「這個攝影行程的重點之一是影日出日落，因這些影像本身已充滿美感，對孩子來說，較易取得成功感，加上行程中也會參觀古蹟，所以稱為『那些年』。」

親子配合 關係更親密

另一名創立攝影小組的教師陳倩芝指出，是次台灣之旅亦是親子團，學生與家長一同參加，旅程活動當然是影相為主，不少家長及學生為了影得靚相，要互相合作，她舉例說：「他們在彰化其中一個景點玻璃廟拍攝夜景，當日橫風橫雨，一行人非常狼狽，但大人及小孩也沒放棄，家長為子女打起雨傘，學生則不停地拍攝，當孩子影到靚相時，親子間也很興奮，就算辛苦也很開心。行程中多了親子互動時間，父母與子女間的關係變得更親密。」

化身導賞員 練表達能力

陳倩芝表示，學習攝影正好培養孩子的耐性及堅持，「就如在台灣阿里山影日出，學生要在清晨4時起牀，在山上等待，令他們明白想要得到成果，便先要付出，而且要堅持才有好的成果出現」。另一方面，她看到很多學生原本對攝影一竅不通，但經過數年培訓後，技術明顯進步，况且孩子不時到不同地方拍攝，開闊了眼界，自信也增強了。學生拍攝了多款靚相，學校也想製造平台展現他們的成果，故每兩年學校便把成員的作品集結起來，舉行攝影展。她表示，學生在展覽期間，會輪流擔當導賞員，向參觀人士解釋作品，從而可訓練他們的表達能力，「偶然會有不同國籍人士參觀，孩子更要用上英文表達，也可練習英語會話」。

■INFO

聖若瑟英文小學第六屆學生攝影展

日期︰1月11日至1月12日（周六、日）

地點︰香港文化中心

[Happy PaMa 教得樂 第275期]