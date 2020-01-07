好去處：英國製造 香港組裝 藍天白雲玩樂天地

文︰顏燕雯

小模特兒︰柏炫、琛沂

情迷英國 設計安全至上

位於荃灣的親子餐廳One Small Step，創辦人Dickson和Ethel育有一個兩歲兒子。和其他父母一樣，有了小孩以後，2人就常常想找一些適合小朋友和大人聚會的地方，但一直未找到一間最合心意的，於是便想創造一間自己夢想的親子吃喝玩樂空間。夫婦2人都曾在英國讀書，所以對當地情有獨鍾，特別找來一家在英國專門做兒童室內遊樂場的建築公司。分享過設計概念後，單是組件便在英國花了多月才製成，然後那間公司更特地派了8名員工到香港組裝，建成了這間藍天白雲做主題的親子餐廳。

親子餐廳 設備食材見心思

Dickson說，很希望給予家長和孩子一個價錢合理、漂亮兼優質的玩樂地方，而且安全至上。例如遊戲間內透明的小通道看似只適合小朋友鑽進去，但原來即使是健碩的爸爸們，都可以放心在裏面追隨孩子。這裏就連餐椅、餐具都經過精心挑選，除了配合主題顏色，產地也大多來自丹麥、荷蘭，玩具如煮飯仔也是以「靚木」製成，不止小朋友，連大人都感到那份用心。

食物方面，這裏主要供應西餐，包括意粉、迷你漢堡、沙律、三文治、蛋糕，甜品款式特別又適合打卡。還有這裏也有多款咖啡，茶也有10多款選擇，爸爸媽媽絕對可以好好享受。

■INFO

One Small Step

開放時間︰上午10:00至晚上7:00

收費︰周一至五每人$40/小時（另最低消費$40）；周六日及公眾假期每人$60/小時（另最低消費$60）；1歲以下免費

地址︰荃灣沙嘴道284號周氏商業中心9樓

查詢及訂座︰6931 1731

[Happy PaMa 教得樂 第275期]