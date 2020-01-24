本周FOCUS．採訪手記：簡單紙皮遊戲 小孩樂上半天

手作遊樂場「回流」香港

今期的封面故事就是探討如何才是有質素的遊戲時間，怎樣才是好玩的玩意，其中介紹了「手作遊樂場」，由Mission Until Dawn（下簡稱MUD）團隊設計。成員都是熱心有抱負的年輕人，他們之前分別到過菲律賓、柬埔寨及清邁（泰國）等發展中國家，為當地孩子興建遊樂場，大獲當地孩子歡心，小朋友都玩得很開心。早前，他們「回流」香港，成立手作遊樂場，讓本港孩子也感受到這份快樂。

採訪當日，我們找來小模特兒試玩兼影相，場內共有6項玩樂設備，包括滑梯、車胎陣及搖搖板等。待小人兒試玩完畢後，我問他最喜歡哪個玩意，還以為他會選擇設計新穎、有速度感的滑梯，殊不知他選上一件可套在身上扮鬼扮馬的紙皮恐龍。MUD成員之一阮秀麗也和應稱，這個玩意相當受孩子歡迎。起初我也疑惑，這個紙皮玩意說不上刺激新奇，有何好玩？

不一定要高科技玩意

但是，當我見到小模特兒穿上紙皮恐龍後，開心得滿場飛，不願脫下來，開始明白小眼睛所看的世界，和成人所理解的是有分別，正如阮秀麗所講，「想孩子玩得開心，不一定要用上高科技玩意，簡單的紙皮遊戲，已令小孩樂上半天。家長應適時放手，讓孩子任意去嘗試、去玩。」

確實爸媽往往要安排「最好」給予子女，但對小孩來說，這些真的是最好嗎？在無傷大雅的事情上，倒不如放手任由他們選擇。

（編按：今期稿擠，「升學攻略」暫停一期。）

文：許朝茵

[Happy PaMa 教得樂 第275期]