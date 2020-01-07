自由遊戲：流動手作遊樂場 滑梯搖搖板 訓練平衡

MUD團隊設計的成員，都來自香港中華基督教青年會大學及學院青年會部的義工，他們出身於不同行業，包括工程師，而主席鍾晞浚便是物理治療師，各人發揮所長，設計了多款好玩又有益身心的遊樂設施。由於這個遊樂場是以流動形式設計，所以可在不同地方提供服務，早前遊樂場便在烏溪沙青年新村短暫落腳。

滾輪滑梯 刺激前庭系統

採訪當日，記者帶同小模特兒到場參觀，甫入場內，小人兒即被外形特別的滑梯吸引。鍾晞浚笑稱，這個名為「滾輪滑梯」可說是手作遊樂場的重點設施之一，它跟一般滑梯的最大分別是，滑道並不是由一大片光滑物料製成，是由多條滾輪組成，外表看似貨物輸送帶。當孩子爬上梯頂後，不可直接滑下，而是需要坐在膠盆上，才可以滑下來。「這個設計是想滑下來時可保持一定的速度，因為孩子坐在膠盆上，不能用手減低滑落的速度，感覺較刺激。」確實小模特兒試玩後，也覺得滑落速度又快又刺激，很想一玩再玩。

「滾輪滑梯」除了好玩外，原來對孩子的成長也有很大裨益，鍾晞浚指出，這設施可刺激小孩的前庭系統，「前庭系統可主宰孩子的平衡感及空間感，當系統感應到頭部位置的改變，便會整合其他感官信息如視覺等，確定身體的位置、方向和速度，繼而調整身體姿勢保持平衡。當孩子向下滑時，前庭系統會發出信號，令孩子知道身體正向下滑動，但當安全着陸後，前庭系統會通知小孩滑行已完畢並安全到達」。

穿紙皮扮木馬恐龍 發揮創意

他又說，手作遊樂場另有其他設備如搖搖板一樣可刺激前庭系統。孩子多玩這類玩意，可讓前庭系統接觸不同的刺激，有助系統健康發展，可提升孩子的平衡感及各感官之間的整合，否則系統發展欠佳，小孩的平衡力可能較差，或當身體稍為傾前或向後，便容易出現恐懼感，或影響日後生活，例如害怕行樓梯。

雖然玩樂設施益處多多，但對於孩子來說，玩得盡興才是最重要。MUD另一名成員阮秀麗補充，場內另一焦點項目messy play區域，設有紙皮木馬，以及紙皮恐龍，小朋友可套在身上扮鬼扮馬，「這些紙皮可讓孩子套在身上玩之餘，也可用手指在紙上塗鴉，發揮創意。這個區域深受孩子歡迎，有機會出現10多個孩子同場玩，不過紙皮玩具數量有限，小朋友之間就要互相協調，從中可提升社交技巧，學習和其他人相處之道」。

手作遊樂場將於年初三登陸「烏溪沙青年新村年初三營地開放日2020」，當日另有其他親子活動，爸媽不妨帶同孩子到場，體驗有質素的玩樂遊戲！

■INFO

手作遊樂場開放日

日期：1月27日（周一）

時間：上午10:00至下午4:00

地點：新界沙田馬鞍山鞍駿街2號

對象：全港市民

查詢：2642 9420

[Happy PaMa 教得樂 第275期]