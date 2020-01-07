自由遊戲：發揮創意 提升表達能力 校園自由玩樂 文靜小孩變開籠雀

文：沈雅詩、許朝茵

小模特兒：劉遨言

這個星期四，又是基督教宣道會太和幼稚園K3學生最期待的「Happy Thursday」，小朋友都穿上整齊運動服，摩拳擦掌地在禮堂等候。當教師播出音樂，大家隨即以口號回應：「玩得開心、玩得安全、愛護公物」，就這樣，1小時的「自由遊戲」時段便正式開始。學生都一個箭步衝入遊戲區，揀選自己最想玩的東西！

兒童為本 不設引導規範

遊戲區沒有幼稚園慣常使用的區角規劃，雖然沒有家庭角，但「家」無處不在，前方有「家庭成員」在紙皮箱上忙於「煮食」，後方也有「家庭成員」忙於照顧「寵物」；雖然沒有體能區，但這邊廂孩子踢着紙球穿梭於紙皮陣，那邊廂，又有小朋友坐在膠車胎上，手腳並用地扮划船，不消一刻，大家都大汗疊細汗，顯然消耗了不少體力。

在這個偌大的遊戲空間，學生毋須按常規分成蘋果組、香蕉組、香橙組等組別，也不一定要跟同組組員玩耍，反之，他們可隨意組合及轉換玩伴，玩得興起時，甚至可拉教師一起參與，該校主任莊蘅芳便曾有過不少惹笑經歷：「試過被小朋友用絲帶縛着，說我已經變成狗狗，要跟着主人行，還要我邊行邊吠呢！」

2018/19學年前，基督教宣道會太和幼稚園還未參加智樂兒童遊樂協會（智樂）的 「遊戲在校園」種子學校培訓計劃，這種看似「無規無矩」、「亂玩一通」的遊戲模式，未曾在該校出現過。

莊蘅芳表示，幼稚園普遍採用「引導遊戲」（Guided Play），「學生在學校玩些什麼，很多時都是由我們主導，當中老師會有很多的介入和建構，包括環境設置、轉組安排等。沒錯，孩子也是在遊戲，但沒了他們與生俱來那種玩的能力」。

校長陳慧嫻補充，在學校出現的遊戲，其實往往都帶有學習目標，「例如我們想教小朋友單腳跳，於是便構思一個單腳跳遊戲，在遊戲之中，孩子跳多少下、怎樣跳，也要依照老師的吩咐做」。她強調，不是說這種「玩」的模式沒有可取之處，它可配合課程，只是在這以外，學校還希望學生可以單純地「為遊戲而遊戲」，遂引入「自由遊戲」（Free Play），全校學生每兩星期有一節60分鐘的自由時間，滿足孩子玩耍的原始欲望，以及釋放他們的創意和想像力。

教師陪伴觀察 S.O.S才介入

智樂經理（培訓及專業服務發展）黃佩儀（Ada）表示，在競爭文化下，很多成年人已經忘記「玩」是孩子的基本需要（Basic Needs），又或者在「玩」的過程之中，加入太多期望或條件。「小朋友玩得興高采烈時，突然被問What color is it（這是什麼顏色）？這是很沒趣的事情。」智樂一直主張「自由遊戲」，更希望把這種概念引進校園，於是在2017年展開了「遊戲在校園」種子學校培訓計劃，至今有22間學校參與。

「『自由遊戲』最重要的精神，是以兒童為本，玩什麼、如何玩、跟誰玩，統統由小朋友話事，而成年人、老師只是充當陪伴者和觀察者的角色。」Ada說。

這豈非無王管？Ada笑着回答：「雖然是Free Play，但老師不是Free的！可能比在課室裏更忙碌。因為他的耳朵要不停聽、眼睛不停看、腦袋不停轉，一邊觀察，一邊分析，再決定是否需要介入。」

她指出，在S.O.S的3個情况下，教師便要介入「自由遊戲」，「第一是Safety（安全），當去到一個地步，可能會有人受傷，便要介入；其次是Operation（操作），舉例，『自由遊戲』時間何時開始、結束，這些都要由老師給予指引；再者是Support（支援），例如女孩子不懂穿上公主服，請求老師協助，那老師就要幫忙」。

主動探究 跟同伴協作

或許，不少人對「自由遊戲」卻步，是因為擔心小朋友玩到大失方寸，但3名受訪者異口同聲表示，要相信孩子有自我修正、自我調節的能力，「正如剛才幾個男生不斷拉扯、爭奪那條『大蛇』，在場的老師亦只是輕輕提醒，『這樣扯，條蛇好痛吖，它會不會受傷呢？』當小朋友聽到老師代蛇發出呼救時，他們便作出修正，收斂起來，之後就沒有爭扯得這樣厲害。」莊蘅芳說。

但回歸現實，學校的課時寶貴，分秒都不能浪費，孩子「喪玩」過後，除了開心，還能有什麼得着？莊蘅芳隨即細訴學生的改變。「有個男生有選擇性緘默症，平日在學校從來不說話的，老師很難跟他做課堂評估，也常擔心他掌握的詞彙很少。但在『自由遊戲』時間，我們發現他好像『開籠雀』般。玩了一整個學期後，他現在會跟我們說話了。」她又舉另一個例子：「有個女孩子，平日上課很文靜，甚少表達，多是附和其他同學。但在『自由遊戲』時間，我們觀察到她很主動，亦原來很有領導能力，幾次之後，還多了幾個『跟班』跟着她四處玩呢！幼稚園教育課程所說的『情意和群性發展』，就完全透過自由玩育成了。 」

陳慧嫻總結，因為在玩的過程中，不再有教師的示範，孩子需要主動探究、跟同伴協作，所以自從學校推出「自由遊戲」時間後，整體學生的學習動機、主動性和表達能力都比以前提升了。

[Happy PaMa 教得樂 第275期]