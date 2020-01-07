遊戲博士王詠詩 玩出快樂種在人心

大家都想問，遊戲博士是怎樣煉成的，是否自小貪玩養成魔法？Winnie說，她的成長和其他孩子沒大分別，但自小樂觀好奇，大學時遇上遊戲的啟蒙老師，她便朝着這個方向走，勇往直前。

約了遊戲博士訪問的下午，王詠詩（Winnie）和遊戲拍檔Geoffrey趕來，說剛在一教會主持遊戲節目。那是每月一次的單身教友聚會平台，讓單身男女在遊戲中互相認識。

問她今早玩了什麼遊戲，她說設計了一些遊戲，可以很短時間讓大家互相認識和傾偈。「不如我們來示範吧！我們是安排男女各坐在一行長枱，大家對坐玩遊戲，玩完一輪遊戲，下一輪遊戲要轉另一個位，即對座轉了人，所以很快能認識很多人，並對對方有個概念。」

Winnie就和Geoffrey示範其中一個遊戲，Winnie是主持人同時是單身女士，Geoffrey是單身男士。

主持人：你喜歡著黑色衫、白色衫？

Geoffrey：喜歡黑色，有一種神秘感！

Winnie：白色，很清爽的感覺！

主持人跟着問：你喜歡夏天、冬天……？

不論性別年齡 遊戲打破隔膜

遊戲就在歡笑聲中展開，帶動男女教友的社交和友誼。Winnie設計這些兩極對比的問答遊戲，是希望答案有趣兼短時間內打開話匣子，讓大家不用抓破頭找話題。

「遊戲能提升我們的生活質素。透過多元化的遊戲，只要少少資源，不限人數、年齡，由18個月大到99歲，遊戲都可以把喜樂栽種在我們的心中。」Winnie滿臉笑容地說，遊戲設計得好，還可用在培養親子關係，建立孩子自信、團隊精神等。這真是當頭棒喝，除了玩手機的自主娛樂，城市人現在還有什麼時候會玩遊戲？大家還記得上次玩遊戲是什麼時候？可能真的是回到中學秋季大旅行，還是小學時代？

Winnie寫了多本有關遊戲的書，其中一本叫《遊戲無限．Crazy Game Book——遊戲瘋第二版》，採用的遊戲都是信手拈來易玩又搞笑，例如在家玩廁所泵，單是廁所泵，她就設計了一系列的遊戲，最簡單的一個是包着廁所泵的頭，大家對壘打球。看到這麼搞笑的日用品遊戲，確實令人有試玩的衝動。

笑中也有淚

滿腦子遊戲點子，Winnie連人生最難忘的事情也收藏在遊戲中。她說：「這個是我人生最難忘的故事。有次我們舉辦遊戲課程，最後一堂是分享環節，一名學員竟哭了出來，原來她平時工作壓力很大，在笑臉背後，老闆對她有很多批評，令她對自己很負面，她說自己曾想過自殺。但這次來參與遊戲課，在遊戲中卻發現世界原來可以很美好，玩一個簡單的遊戲，令大家開心，大家拍掌鼓勵時，這些正能量都是平時她沒領略到的。」遊戲不止有歡笑，笑中也有淚， 說着這個感人的故事時，Winnie眼睛也濕潤了。

今天Winnie是個遊戲活動創業者，現為「遊戲無限」和「Dr. PLAY」的總監，她和團隊一起設計遊戲，到不同學校、機構、公司及教會，帶領遊戲活動和培訓。原來她已一路走過20年漫長的路，當年她還是社工系大學生，年紀輕輕就知道自己要向着遊戲專家這條路走。

很多人以為Winnie應是自細就愛玩，她卻說：「其實我和其他小朋友沒分別，但我很幸運，父母很支持我做自己喜歡的事情，弟弟也是。」不過，她和一般少年有點不同，她特別有陽光活力，且沒有其他少年有過的迷惘17歲，她中學後就清楚自己要走的路，先是決定讀社工系，機緣巧合認識到遊戲能提升心靈快樂，20出頭的她決定走上遊戲博士的路；她笑說，現在想來，也可能因為獲得獎學金到美國北愛荷華大學讀書，那裏冬天天寒地凍，只好躲在家好好讀書，那裏夏天也沒什麼娛樂，不像香港落街就有得食有得玩，也只能好好在家讀書，5年時間潛心修讀，完成碩士和博士。她念的正是「遊戲博士」啊！這個休閒、青年及人文服務學系的博士學位，是推動社會大眾善用休閒，以遊戲提升生活素質的學科，現時香港也開始起步。

遇上啓蒙老師 美國進修

城市人生活每天就是上學上班，衣食住行，行行企企，凡事有規有矩，她是怎樣像拉筋放鬆肌肉般，成為自在愛玩的人呢？

「那要感謝我的啟蒙老師Dr. Don DeGraaf，他是一位美國人。我在香港念社工系時，去了親切（香港）機構工作，親切透過活動和遊戲讓兒童體驗共融，也讓我認識到遊戲的好處，機構內的美國人在遊戲概念方面啟蒙了我，當時他說美國北愛荷華大學剛好有一個獎學金是念『休閒、青年和人文服務』的，他鼓勵我申請。我就是這樣去了美國讀博士。」如今，這位啟蒙老師雖然已回到美國，但一家人和Winnie仍是好朋友：「Dr. Christopher Edginton則是我另一位恩師，他為我提供在美國攻讀碩士及博士課程的資助。」

1999年，Winnie去美國前，就和朋友（後來朋友退出發展其他興趣）共同創立了遊戲無限有限公司，提供遊戲服務，包括劇場工作坊和主題式遊戲小組。「在香港，遊戲公司的創立和發展不容易，我由一人公司開始，也曾捱過一段艱難的時刻，現在上軌道，我們變了一個小團隊。」

休閒生活 踢走負能量

遊戲的世界其實很豐富。遊戲也有其威力，有些遊戲可促進親子關係，或糾正行為，在心理輔導中也會採用角色遊戲解構複雜的心理與人際處境。Winnie還記得那個來上遊戲證書課程，在畢業時忍不住哭起來的學員，除了帶來休閒生活，遊戲也能默默幫助身處困境、心靈受傷的人，放下部分負能量！

■給香港的話

「香港是一個充滿指標的社會，幼稚園起跑人生便要達標才升到心儀的小學。我相信每個人都很獨特，離開了指標也可以成功。在此寄語香港人堅持夢想，當周遭的人不明白或不理解的時候，只需回到你當初的起點，繼續堅持，便離成功不遠。」

■Profile

王詠詩（Winnie）

遊戲無限和Dr.Play的創立人及總監。畢業於美國北愛荷華大學，完成休閒、青年及人文服務學系的碩士和博士課程，專門研究「中國社會與遊戲」課題，著有多本遊戲書，包括《遊戲無限——101個創意遊戲》、《遊戲無限 一家大小玩遊戲》及 《陪你玩，過節！》等。大學在港念社工系，並在親切（香港）工作，該機構透過活動和遊戲，讓兒童體驗共融，令她感到遊戲的重要，還未畢業便創業成立遊戲無限。不遊戲時，最愛運動，尤愛遠足和游水。

文：朱一心

編輯：劉家睿

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