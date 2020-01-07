麻雀融入城市 愛蒲油尖旺

我們常說的麻雀，其實是雀形目雀科麻雀屬27個品種的統稱。香港觀鳥會高級研究專員彭俊超表示，香港有紀錄的麻雀共有3種，而且都是原生鳥，「香港最常見，亦佔絕大多數的麻雀是樹麻雀（Eurasian Tree Sparrow）。另外還有兩種遷徙鳥——山麻雀（Russet Sparrow）及家麻雀（House Sparrow），相對非常少見」。樹麻雀是樹棲性鳥類，不太怕人，多於地面上覓食，牠們的喉部及雙頰帶有黑斑點，很容易辨認。至於山麻雀及家麻雀，前者主要棲息在山區，是香港罕見的冬候鳥。後者分佈非常廣泛，於歐、美、亞、非、大洋洲都能找到牠們的蹤影。

喙部有力如鉗 都市吃「廚餘」

麻雀的主要食糧是禾本科植物的種子，如小麥、稻米、玉米、大麥等。彭俊超說：「麻雀的喙部厚而短，像鉗子一樣有力，方便牠們吃有硬殼的食物。不過，牠們捕取的食物亦會隨時間而轉變。」原來一到繁殖季節，為了提供幼鳥容易消化的蛋白質來源，麻雀父母會大量捕捉蟲子以餵養下一代，當中一部分亦成為牠們的食糧。而有趣的是，在都市中生活的麻雀，也學會吃人類拋棄的各種食物屑。

幼鳥成鳥相似 靠喙部黃圈區別

麻雀大約於每年的4至6月開始築巢生育下一代，每次大約會產下4至7隻蛋。麻雀蛋的體積非常小巧，大約只有2厘米長。但不要以為麻雀幼鳥同樣小巧，原來到了學飛階段，幼鳥的體型與成鳥差不多大，只有喙部的一圈黃邊能區別。而我們常說的黃口小兒，原來是一種生存策略。彭俊超解釋：「幼鳥喙部的黃邊很容易辨認，當幼鳥打開喙部，其父母便會知道牠們需要食物，進而餵食牠們。」麻雀是一夫一妻制，一方負責照顧和保護幼鳥，另一方覓食，輪番交替。由於關係到下一代的生存，所以麻雀對伴侶的忠誠度要求相當高。

彭俊超指出，一般而言，愈是城市化的地方，當地麻雀數量會愈少，但香港的情况恰恰相反，全港最高麻雀密度的地方是油尖旺區，而且有超過九成的麻雀都選擇在建築物外牆築巢。彭俊超估計有4個原因造成這個現象，「首先，香港很少聽到有人會打殺麻雀，對麻雀而言是一個相對安全的環境；其次，鬧市有很多『食物源頭』——餐廳，食物的供應量充足，有利麻雀生存」。

愛外牆築巢 2、3樓最適合

第3個原因是有適合的「築巢空間」。彭俊超指出，麻雀喜歡於一些垂直而表面凹凸不平的地方築巢，香港的建築物，特別是舊式建築正正具備這個條件，提供了很好的築巢空間。而麻雀對築巢位置的高度亦有一定要求，「為了避開其他動物，麻雀會選擇於一定高度的地方築巢，但又不用太高，大約2、3層樓高的位置」。

最後一項因素，是麻雀具備了較其他鳥類有明顯優勢的特質——對人類生活的適應能力。彭俊超指出，大部分鳥類都不親近人類，麻雀是少有能融入城市的雀鳥，他說：「香港以至全世界都市化的歷史最多都只是百多年，面對如此劇烈的環境轉變，麻雀相對很快就能適應及融入其中。」

他又以生物學中「生態位」的概念進一步解釋。生態位泛指一個物種在生態系統中的位置：物種為維持生存所消耗的資源，以及其對維持生態系統起的作用。都市化帶來與以往不同的生態環境，麻雀相對迅速地學習到如何從中取得相對穩定的食物來源，在食物獲取上佔據了有利的位置。麻雀的「親民」，成為牠們相當有價值的生存優勢。

建築物「轉型」成繁殖危機

彭俊超笑言，麻雀能夠適應香港人的生活，在港基本上沒有什麼威脅，但逐漸「轉型」的建築物確實為麻雀的未來帶來一定危機。他說：「現在有很多新的建築物採用幕牆設計，外表平滑沒有太多凹凸不平的表面，亦沒有冷氣機槽，麻雀很難於上面築巢。」如果一個城市裏有太多類似的建築物，對麻雀的延續的確有很大的影響，而這種影響亦同時會反饋到人類自身和自然環境中。「當一個城市沒有雀鳥，沒有鳥聲，整個休憩環境會變成如何？對人的心理健康又是否最好呢？」彭俊超鼓勵建築師於建樓的時候，把對野生動物的親善度也納入考慮中，締造人鳥共融的環境，對人、鳥和自然才是最負責任的做法。

文：Miss K

統籌：陳詠詩

編輯：林曉慧

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