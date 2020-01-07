被利器割傷、刺傷等家居意外十分常見。李文明表示，如家人受傷，先安慰對方保持冷靜，「若傷勢輕微，以流動清水冲洗傷口，再以無菌敷料覆蓋，避免傷口與空氣中細菌接觸，再用膠布固定敷料。假如出血量較多，應立即用敷料蓋着傷口，需要時可多加幾層敷料，並在敷料上施力按壓，令傷口附近血管收窄，緩和出血情况。隨後用繃帶包紮傷口，但注意勿包紮過緊，以免影響血液循環」。如何測試？包紮後，用力按傷者指頭兩秒，放手後若指甲兩秒內未能回復粉紅色，代表包紮過緊。李文明提醒，觸碰家人患處前，宜戴上醫護手套。

跌傷：未學過急救 勿移動傷者

若老人在家跌倒，不能郁動，有可能是骨折，如未曾學習急救，不應隨便移動傷者，應致電999召救護車送院。

如小朋友從高處跌下，48小時內出現呆滯、作嘔情况，應前往求醫。

燙傷：清水降溫 保鮮紙包裹

一旦燒傷或燙傷，應盡快以流動清水冲洗傷處降溫，直至皮膚溫度回復正常。然後印乾水分，並以保鮮紙包裹傷口，李文明表示，「如傷者是兒童、燒傷位置皮下組織暴露出來或身體多處位置燒傷，應致電999召喚救護車送院治理。使用保鮮紙包紮傷口的好處是不會黏着傷口，而且方便醫護觀察傷勢，如傷口起了水疱，切忌弄破，以防細菌感染。」

坊間有不少燒傷或燙傷的急救方法，例如塗豉油或藥膏，這或會加深傷處顏色，影響醫生評估傷勢。李文明稱，到達醫院後，醫護也會把塗抹在傷處上的藥膏清除，勢會造成不必要的損傷及痛楚，因此不建議使用。