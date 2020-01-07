中醫角度：糯米健脾補氣

1. 糯米飯能保暖？

糯米內藏藥用價值，性溫，有助健脾、補氣，加上熱量較高，吃後有助身體暖和。臘味脂肪高，亦能保暖，故兩者皆是補益食物，尤其適合手足冰冷的寒性體質人士食用。

2. 有人不適合吃糯米飯嗎？

有，體質燥熱者不宜吃，亦有些人在天冷時進食大量補益食物，令體質變燥熱，出現失眠、多夢、口乾、易生口瘡、喉痛、疲倦等徵狀。因此要不時留意身體狀態和反應，如吃後感覺舒適、暖和，沒有以上徵狀，通常適合食用。

3. 糯米釀雞，會更補益嗎？

會，雞是補脾的溫性食物，天冷時最適宜，加上雞含鐵質，有助補血，可加強效果。長期偏虛寒的陽虛人士尤其適合食用。

4. 吃糯米飯後感覺飽滯，有什麼方法紓緩？

若單是吃糯米飯食滯，可嘗試煲穀芽麥芽水，有助消除澱粉質引致的飽滯，若同時因食肉太多而起，可再加山楂、雞內金煲水飲用。分量建議穀芽、麥芽、雞內金各3錢，山楂5錢，以4至6碗水煲1小時。

5. 想吃糯米飯保暖，但相關的菜式好像都很肥膩，有沒有較健怡的食法？

有，可將糯米混進白米或十穀米中，煲飯或煮粥，作日常食用。