三人談：75歲找回初戀情人 譜黃昏戀曲

當訪問由工作生涯轉到愛情故事，梁萬福和馬傑偉頓然興起。劉紹棠提到峰迴路轉的感情史，兩人聽得津津有味、連連追問。戀愛確是讓人變得年輕、變得活潑，談情說愛亦非年輕人專利，任何年紀都可以愛得熾熱。

大家口中的「師母」，是劉紹棠現時的老伴。早年在廣州初中校園譜出情愫，可惜二人先後離鄉來港，感情無疾而終。後來各自組織家庭，結婚生子，最終卻發展出電影般的戲劇情節。

◆劉：劉紹棠

◆梁：梁萬福

◆馬：馬傑偉

劉：她（師母）來香港初期，我們還有通信，後來斷了，她不夠1年便結了婚。本來會憧憬有沒有機會在一起呢，最後心愛的人來香港不找我，有點心結。

馬：像《那些年》情節，有些遺憾。

劉：是失落、遺憾。我還看着朋友一個個結婚，做過5次伴郎，好多姊妹（伴娘）會問起我。當時我都叫幾後生靚仔，姊姊住黃大仙徙置區，我由街頭識到街尾，不停有人給我介紹（女仔），但次次我見一次就不再見，談吐間覺得嘴形不對。

劉紹棠一直到30歲還未拍拖結婚，當年已算是遲婚。

梁：真光書院不是很多女生嗎？找不對合適對象？

劉：的確是。當時有個年紀大的體育教師知我體育好，常常叫我在課上示範動作。開夏運會時，我技癢也去跳遠，跳6米幾，女生覺得我好像會飛。甚至有女生叫我離開真光，去她爸爸的洋行做。亦有家住大坑的女同事煲了湯，拿去宿舍給我喝，還有人請我看電影《仙樂飄飄處處聞》，但我都覺得不合意。

馬傑偉聽着劉的情史，眼睛愈瞪愈大，嘴吧愈張愈開，說：你請了很多人吃檸檬呢，我和梁醫生數起來，追過我們的也不夠兩個。

梁：你當時二三十歲，應該對年輕女生很吸引。怎麼女追男也追不到？是否想念初戀？

劉：只是遇不合意，後期都沒有再記掛她了。

後來劉紹棠於34歲結婚，直至70歲與前妻離異。其後一次舊同學聚會，得知當年初中戀人早告喪偶，經女方兒子鼓勵及協調下，二人於2014年決定攜手共度暮年。

劉：我們2014年返埋一齊，無結婚，但她的兒子媳婦很接受我，對我很好，這手機、球鞋也是他們買給我。

馬：能接受到好難得，師母丈夫過了身很多年，兒子也50歲了，兩人一起住；突然有多個男人入來住，是好難的。

劉：當時從舊同學聚會知道（她喪偶）。我婚姻破裂，也想找個老伴，就看看她能否接受我。她要面對好大壓力，有人會說閒話。難得她大仔細仔都對我好好，當時大仔提議我不必經常兩頭走，可搬入他們家中，結果相處沒難度，很融洽。

馬：我曾和劉老師及師母一同旅遊，旅途中女方兒子向他們傳來短訊，噓寒問暖……好多人覺得，活到70歲，事事得過且過，但老師有勇氣，要找到快樂的生活，願意排除萬難爭取，之後有這樣一段開心的生活，非常難得。好勇！

劉：我做什麼都很勇。很感激他們接受我，令我有愉快幸福的晚年。

梁：長者有個伴是很重要，對身體、心理、支援系統都較強，獨居的心理質素沒那麼好，亦面對很多困難。近年社福機構都推動黃昏戀情，鼓勵單身老人群體間可多結識、結伴。但中國人較保守，尤其女性，較少在喪偶後找伴侶，文化上子女亦未必接受母親再婚，外國則較普遍，希望打破多些（固有概念）吧。