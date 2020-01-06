肺腑之言：醫學的「模擬訓練」

當我還在讀醫的時代，如果要學習內窺鏡檢查等技術，傳統是類似「學徒」方式（apprenticeship）。先從旁觀察，接着在師父監察下嘗試，「滿師」便可以獨自進行。今時今日，很多技術都可以先利用工具訓練一段時間，到有一定掌握能力才在監察下於病人身上進行。這些訓練工具可以很多元化，包括簡單模型、動物器官或軀體，以至複雜電腦模擬器械和虛擬實境等等。除了可以給予學員多次嘗試機會以增強信心外，亦可以減低學習過程的壓力，和病人因受訓醫生經驗所限而引致損傷的潛在風險。除了內窺鏡外，其他技術如急救、胸腔穿刺及引流，甚至複雜的心臟科介入手術，都可以使用「模擬訓練」模式（simulation training）學習。

鍛煉溝通、領導、應變能力

其實，除了技巧類訓練（skill-based training），「模擬訓練」在一些團隊訓練（team-based training）亦早已被採用。「組員資源管理」（crew resource management）就是由訓練飛機師推展至訓練醫療人員而包含「模擬訓練」的團隊訓練方式，目標在利用模擬環境和例子鍛煉學員的溝通、領導、敢言自信和偵測周圍環境變化等能力，加强學員在提供服務時的安全意識。此外，「團隊模擬訓練」亦可以使用於一些技巧訓練工作坊，例如訓練學員在內鏡房或手術室面對突發事故的應變能力。

然而，除了工具和地方等資源外，接受過相關訓練的導師亦是不可或缺的一環。有別於只需教授個別醫療技術的訓練，負責「團隊模擬訓練」的導師還要懂得設計訓練模式、引導學員和在訓練後跟學員分析匯報等能力。其實，由於一般醫生的培訓並沒有包括醫學教育的理論和技巧，亦沒有涵蓋評核學員的方法，因此醫學界已經開始留意到這些方面的需要，裝備同業更有效地培訓新一代醫生。

文：陳偉文（香港胸肺基金會主席、呼吸系統科專科醫生）