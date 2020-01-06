奧米加-6過量增風險 識揀補充劑 防黃斑病變

酒樓飲茶「一盅兩件」、早餐的煙肉腸仔，是不少香港人日常飲食，原來食得多不但增加患心血管病風險，香港大學研究發現，不良飲食習慣增加患老年黃斑病變風險。

老年黃斑病變是其中一個與年老有關的眼疾。香港大學眼科學系榮譽臨牀副教授王逸軒指出，老年黃斑病變常見於50歲以上的人士，香港每年約有3000宗新症，估計全港有50萬人受不同程度的黃斑病變影響。

乾性致視力衰退 惡化成濕性可盲

黃斑區位於視網膜中央區域，滿佈感光神經細胞，負責中央視力，但隨年齡增長有可能出現病變。黃斑病變主要可分為乾性和濕性兩類，乾性黃斑病變是由於黃斑區退化，令視力衰退，亦可惡化成為濕性老年黃斑病變；濕性黃斑病變患者的視網膜底部出現異常血管增生，導致出血、滲漏及結疤，病發初期會影響視力，視物變得模糊及彎曲等。一旦黃斑區出現結疤，視力便不能逆轉，視野中央會有黑影。

香港大學眼科學系名譽臨牀助理教授伍立祺提醒，老年黃斑病變延誤治療，有可能導致失明。目前，可透過注射抗血管內皮生長因子治療濕性黃斑病變，但尚未找到有效方法治療乾性黃斑病變。老年黃斑病變的風險因素包括吸煙、不良飲食習慣、BMI超標等；有研究發現，日常飲食習慣及某些營養素組合有助預防黃斑病變。

均衡飲食 攝奧米加-3、類胡蘿蔔素

香港大學於2019年12月發表的研究結果顯示，日常飲食中進食過多紅肉，同時攝取不足深海魚和深綠色蔬菜，會增加患老年黃斑病變的風險。王逸軒、伍立祺有份參與研究，報告刊於生理醫學期刊《自由基生物學與醫學》。研究招募了99名濕性黃斑病變患者及198名健康人士參與，以抽取血漿樣本及問卷方式，評估飲食模式和血漿相關成分，與黃斑病變的關係。與對照組相比，濕性黃斑病變患者較少進食綠葉蔬菜，攝取較多醃製蔬菜和醃製肉類。此外，奧米加-3（omega-3）和類胡蘿蔔素（carotenoids）在黃斑病變患者血液的水平相對低。

有見及此，研究建議定期攝取含豐富奧米加-3的食物，例如鮭魚、沙甸魚、亞麻籽，以及菠菜、番茄和羽衣甘藍等含豐富類胡蘿蔔素（包括葉黃素lutein、玉米黃質zeaxanthin、β-胡蘿蔔素beta-carotene、番茄紅素lycopene）的食物；另一方面，避免進食加工食品、中式點心、牛油等高飽和脂肪的食物。透過飲食調節，有助降低年長者因自由基引起的黃斑病變患病風險。分量應根據衛生署的建議，成人每日進食肉、魚、蛋及代替品的分量約5至8両（1両肉相等於4至5片熟肉），每天進食最少兩份水果（1份水果相等於兩個奇異果）及3份蔬菜（3份相等於約1.5碗煮熟的蔬菜或3碗生蔬菜）。

「AREDS 2」營養組合 抗炎護黃斑區

不過，都市人生活繁忙，一日三餐外食，或未能攝取每日所需營養，不少人更依賴保健食品。對於營養補充劑對預防黃斑病變的作用，王逸軒和伍立祺均提到美國國家眼科研究所（National Eye Institute，NEI）的臨牀研究。NEI在2001年公布一項大型研究結果，維他命C和E、β-胡蘿蔔素和鋅的組合（稱為AREDS配方），將晚期濕性黃斑病變的風險降低了約25％；2006年再做一次為期5年的臨牀研究，共有4203名參與者，介乎50至85歲，改良後的AREDS 2配方同樣有助預防晚期濕性黃斑病變，成分包括維他命C和E、鋅、銅、葉黃素、玉米黃質（見表）。伍立祺表示，AREDS 2配方是目前唯一有醫學實證的營養素組合，當中的抗氧化成分具抗炎能力，可保護黃斑區。

上述研究亦顯示，最受益於服用葉黃素／玉米黃質的患者，都是在平日飲食中沒有攝取足夠營養的人。與沒有接受葉黃素／玉米黃質補充劑的參與者相比，服食補充劑的人患晚期濕性黃斑病變的風險降低了26％。「如果想預防老年黃斑病變，從日常食物攝取這些營養素便足夠。」伍立祺表示，均衡飲食能提供充足的營養素，可以從天然食物攝取得到。

．奧米加-3

食物例子：深海魚、堅果

．玉米黃質、葉黃素

食物例子：綠葉蔬菜、甜椒

．維他命C、E

食物例子：奇異果、橙

先諮詢醫生 高劑量維E可「薄血」

如果已經患有老年黃斑病變，想避免由乾性惡化成為濕性，可考慮AREDS 2配方，因單靠飲食難以獲得與配方相同水平的抗氧化劑和鋅。不過伍立祺提醒，服食前宜先諮詢醫生，因高劑量的維他命E有少許「薄血」功能，如要同時服食AREDS 2配方補充劑和薄血藥，最好向內科和眼科醫生說明。

文：李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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