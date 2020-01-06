棘手三陰性乳癌 新武器延命

三陰性乳癌由於沒有針對性的藥物治療，且轉移及復發風險較高，一直被視為較棘手的乳癌。不過最近有研究發現，新的免疫治療和標靶藥物，分別延長病人的無惡化存活期2.5至2.8個月。

乳癌是香港婦女最常患上的癌症。根據2017年香港癌症統計，乳腺癌佔全港婦女癌症27%，入侵性乳腺癌的新症個案跳升至4373宗，比2016年上升6.5%。要治療乳癌，取決於許多因素，例如：年齡、更年期前後、健康狀况、乳癌分期、腫瘤大小、淋巴影響和癌細胞分類等。

多40至50歲發病 癌細胞快速轉移

香港整體乳癌個案之中，約10%至15%屬於三陰性乳癌（Triple-negative breast cancer，TNBC）。「三陰性」是指癌細胞對雌激素受體（ER）、黃體酮受體（PR）、上皮生長素因子（HER2）都呈陰性。若是有前兩種荷爾蒙受體（雌激素、黃體酮受體）的乳癌，可以採用荷爾蒙治療；有HER2的乳癌，則可以用抗HER2的標靶治療。但對付三陰性乳癌，荷爾蒙治療及標靶治療皆無效，只能倚賴化學治療作為抗癌藥物。

三陰性乳癌多在40至50歲發病，比一般的乳癌患者年輕。另外，乳房腫瘤會較大，癌細胞亦較兇惡，容易轉移淋巴結，出現遠處轉移的時間較短，死亡率較高；即使經過治療，首5年內仍有較高的復發風險，所以一直被視為較棘手的乳癌。

免疫治療×化療 顯著減惡化風險

雖然目前化學治療是三陰性乳癌的標準治療，但醫學界一直積極研究新藥，希望可增強對此惡疾的療效。其中，對付黑色素細胞癌、肺癌、腎癌等有顯著成效的免疫治療，在治療三陰性乳癌中也有新突破。

一個多國參與的第三期臨牀研究，將902名第四期轉移性或不可手術治療的三陰性乳癌患者分為兩組，一組患者只採用納米白蛋白結合型紫杉醇化療藥（nab-paclitaxel）；另一組除採用nab-paclitaxel以外，還加入免疫治療藥阿特珠單抗（Atezolizumab）。結果顯示，在免疫檢查點PD-L1陽性患者中，免疫治療藥Atezolizumab配搭化療藥nab-paclitaxel，比起單用nab-paclitaxel，更能顯著降低疾病惡化的風險。患者的無惡化生存中位數由5.0個月延長至7.5個月，整體存活期中位數則由18個月延長至25個月。而且兩種藥物配搭的耐受性良好，藥物整體安全程度也和化療沒有很大改變。

另一項有關免疫治療藥物用於手術前治療的研究，利用免疫治療藥物派姆單抗（Pembrolizumab）配合手術前化療，或單用派姆單抗，與手術前化療作對比。研究收錄了1174名三陰性乳癌患者，發現派姆單抗配合化療能增加病理學完全反應 （complete remission），即體內沒有發現癌細胞，中期報告顯示由51.2%升至64.8%，而PD-L1陽性患者的無疾病存活期也有改善。其研究的最終結果有待時間發表。

標靶藥治癌 副作用較化療少

除了免疫治療，PARP抑制劑亦是研究的另一方向。三陰性乳癌患者中，約10%至15%帶有BRCA基因突變——細胞DNA受損後會死亡，需要BRCA基因來修復；癌細胞的BRCA基因突變後，則可以透過PARP（Poly ADP-ribose polymerase）來修補損壞的DNA。因此運用PARP抑制劑來阻斷PARP的修補功能，癌細胞便會因兩種修補功能都損毁，累積突變而死亡。

PARP抑制劑為口服標靶藥物，近年用於治療三陰性乳癌的研究有大突破。根據OlympiAD第三期臨牀研究，PARP抑制劑比起化療藥，能將疾病無惡化存活率從4.2個月延長至7個月。而另一個EMBRACA研究也指出，利用PARP抑制劑他拉唑帕尼（Talazoparib）比起化療，明顯延長疾病的無惡化存活率，由5.6個月延至8.6個月。不過，PARP抑制劑雖然是標靶藥物，比起化療會少一些如嘔吐和脫髮的副作用，但試用時也要注意會否引起貧血或血小板降低的風險。

雖然三陰性乳癌一般發展較快，也較易擴散，但近年醫學界在這課題上也有很大的進展，期待將來能有更多新的癌症治療研究，能讓三陰性乳癌病人有更有效和更少副作用的選擇。

文：陳穎樂（香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授）

編輯：梁小玲

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