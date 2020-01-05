星期日文學‧洪昊賢：無貌的廢青，失蹤的人口

得獎小說撿拾香港小人物

得獎小說《之後》筆觸利落地寫了幾個香港市井小人物，做藥房賣壯陽藥、避孕藥的，做時裝店售貨員的，或是走私奶粉、手機的水貨客。「小說中有些人物原型是以前的高中同學，後來在社交媒體上得知他們的近况，做藥房或走水貨的都有。我自己高中年代做過麵包店、快餐店、酒店炒散，也在書店、遊樂場工作過。」洪昊賢形容，成長過程中接觸過很多這些社會底層的面孔，直到進入大學，才跳進一個文化氛圍相對濃厚的新環境。「但不知為何，這幾年這些人的臉孔又重新浮現在我面前。」

另外，故事主人公租住觀塘舊樓，文中亦提到很多具體的觀塘地標和風貌。記憶所及，觀塘是全港最貧窮分區，在這個工廈舊區上班工作的人很多，住在這裏的人其實很少，人來人往，卻沒有太多歸屬感。洪昊賢是其中少數的觀塘人。「我想每個香港寫作者都有一個他的『香港』。譬如馬家輝的香港是灣仔，有的人是屯門、天水圍、上環或深水埗，我的就是觀塘。」他解釋，自己本身就在觀塘長大，在觀塘看到一個局部而無人看見的香港：「它貧窮而無望，但很混雜，而且什麼人都有：新移民、南亞人、街童等等。偶爾會在瑞和街街市見到南亞裔小孩推着一輛手推車，上面是紙皮箱。我小時候就聽說觀塘正在重建，但隔了那麼多年，到我遷出觀塘，重建都未完成。」

「觀塘也許就是香港這座國際城市裏，其中一個黑暗的角落。」對於成長的社區，洪昊賢認同觀塘有它的陰鬱腐壞，但壞的同時，卻有着無數虛幻奇聞、光怪陸離的人和事。「小時候我就住在唐樓，我一直覺得住唐樓的鄰里關係比較親近，總是聽到很多故事，也不知真假。我住的那棟唐樓的確有僭建的鐵皮屋，也好像有『企街』。很多故事都是小時候聽完，到長大之後或多或少虛構或再創造一次。」

小說取名《之後》，接着「之後」而來的，不是何種大事，而是茫然、不確定亦不安定的未來。一股無力的挫敗感。「藉這個青年的視角，想講一個沒有希望、沒有未來的香港。事實上我在香港亦常感覺壓抑，好像沒有什麼出路，之後都唔知點算。我想很多年輕人應該都有這樣的感覺：之後點算？唔知喎。所以就無所謂，是但啦，反正都差不多。」

「後來仔細一想，我和我寫的那些人物其實都差不多，我有時會窮到每日吃急凍水餃，接零零碎碎的稿，也是很precarious，完全不穩定。」洪昊賢坦言，過去在香港嘗試做文學，其實都感到很弱勢和邊緣。「我曾經在大眾媒體工作過一年，文學雜誌是全職半年、兼職半年。在大眾媒體工作的那年，雖然是在文化版，但完全領教到這個年代做媒體的不容易。那時公司有一個大屏幕顯示着點擊率，真的好像電視裏那些炒股票的仗勢，逼得人壓力很大，新聞版、娛樂版，大家都在爭排行，連文化版都要。那時每個星期至少開兩次會。做大眾媒體讓我真正感受到社會的殘酷，這個年代做媒體很難避免妥協，我想能留在記者崗位的人都需要很強的意志力和對社會的信心，但我不是那種人。」

「後來做文學雜誌雖比較接近自己想做的事情，但其實一樣免不了被整體媒體環境影響。做記者令我真正感受到『社會現實』這四個字，也是從那時候開始想寫一些面對社會的作品。」洪昊賢如是說。

而這種無法適應社會、悲觀卻對寫作抱有餘溫和冀盼的想法，正是他在離職「之後」決定去台灣攻讀碩士的原因。彷彿是為了尋找一些短期目標，填補生活的空洞。「當時只想快速離開香港。我就是沒有『之後』的人，唔知點算，不想再做媒體，又不想打其他工，完全不知道未來點算。那時只是覺得台灣創作環境較好一些，就去試試，也不敢抱太大的期望。」如他所言，是見步行步，唔知點算，就行到邊，算到邊。

台灣得獎，反而更關心香港

現實中洪昊賢並不完全是草根底層，離開香港，到台灣深造讀研究所，人生迎來兩大改變。重回當初讓他開始創作的學術園地，以及得到文學獎的肯定。「雖然的確有一些關於香港文學的研究在做，但都不敢說自己是在學術圈子裏面，圈子對我來說還很遙遠。不過，台灣提供一個比較充裕的學術和創作環境，得着很多。」

而在寫作題材上，轉換到「異鄉人」或「留學生」的身分，讓他格外感受到「人在異鄉」的况味。懷着異鄉人的心態，洪昊賢則開始書寫自己故鄉觀塘的基層生活人事。「我其實很怕讀得書多，人會更抽離和冷漠，無法感受好現實的東西。」他說：「投稿文學獎的時候只是隨便試試，能得獎很意外。我不敢叫自己作家，但得獎之後，更堅定了以香港為書寫主題。原來其他地方還有人在關注香港這個社會，而我希望他們不只是透過大眾媒體認識香港。在文學層面，我其實想讓更多人認識到一個更複雜、更深層次的香港。」

洪昊賢形容，自己在文學創作上起步得比別人遲：「大概是大學二年級上謝曉虹的創作課才開始寫作，她的創作課和授課時選取的文本，給了我極多書寫養分。」除了謝曉虹成為他的創作啟蒙，還特別提及黃碧雲的《烈佬傳》、陳冠中的《什麼都沒有發生》和也斯的《後殖民食物與愛情》。「這三本小說都分別準確地切中了某些我認為『很香港』的東西。《烈佬傳》以第一人稱寫毒販的一生，那時就啟發了我想寫『香港廢青』的半生故事。」

「啟發我寫《之後》的作品，大概是黃碧雲的《失城》。也很喜歡雷蒙卡佛書寫美國藍領和底層的小說、艾麗斯孟若關於命運與苦難的短篇小說。」新生代香港作家的「廢青小傳」，獲時報文學獎的評審張國立大讚「寫出底層人的無奈……也深刻地寫出沒有『之後』的人生」；駱以軍則形容，故事所寫的草根階層，「像是在一個大城市的底部，有如巨人長的香港腳，小螞蟻們在最底部討生存」，並一致認為，文章節奏明快，相當港式。「我想是來到台灣後，身處異地，極少講廣東話，我才重新想起語境的重要。後來逐漸發現香港文學的前輩，如黃碧雲、也斯、陳冠中的寫作都有一些明顯的『粵語語境」東西。寫的時候其實懵懵懂懂，後來才發現這樣寫原來最舒服。」

事實上，得獎小說不止寫底層生活，亦側寫了當前香港政局動盪的片段。作為文學人，洪昊賢卻特意挑選甚至關注那一群沒有政治醒覺、想法最現實的勢利小人物作視點。「大學之前的確有接觸過不少這類青年。家庭環境不好，很易學壞，但其實又沒有真的學得很壞，只是不是社會意義上的『生性』或『叻仔』。他們有時連生存都成問題，煩交租，煩無工作，與父母關係不好。政治對他們來說是遙不可及的事。我一直覺得在香港有很多像他們一樣的青年，是城市背後一大片看不見的陰影。你不能奢求他們為『社會』或『民主』做什麼，因為他們很多人連自己都『搞唔掂』，被這個新自由主義社會輾壓得好嚴重。」

不過，轉念又說：「但自三月到現在，關於香港目前的狀况，我自己的觀察是，好像開始逐漸出現了一些像他們那樣的青年出來抗爭，確實令我改變了想法，覺得遊行不再是一件那麼『中產』的事。」

既避世，又想重新與香港連結

遙看過去半年香港政局變遷，洪昊賢感慨，當初離開香港，就是因為自己憎恨香港。「來台灣讀書就是一心想避世。不用社交媒體，不需要看新聞。」但離開了卻發現，過去憎恨的不是香港，可能只是在香港空轉的青春人生。「人就是好奇怪，當你不在那個地方，你會開始掛念它，就算你知這個社會好多問題。這半年我覺得是避無可避的。有時我不敢看新聞。有時又會一下子看好多。覺得香港忽遠忽近，情緒忽上忽落，有時好憤怒，有時無感覺，有時睡不着，有時又會置身事外。我想可能因為我不在場，既有一個距離，也沒有用社交媒體，所以一直有點似『外人』。」

人在異鄉，洪昊賢自言隱居過活，校園之內亦很少跟人接觸，基本上是獨來獨往，連政見不合繼而跟大陸留學生激辯的機會都沒有。不過，亦有一番政治觀察。「台灣年輕一代的確對政治很熱中，就是會在社交媒體上討論政治。日常社交或課堂上也有很多政治方面的討論。而且很關注香港的社運，我覺得他們比某部分港人還要關注。有時他們問到關於香港的問題，我也不免要回答和討論。」但他承認自己跟今日香港，尤其是前線社運，已見一定距離：「我覺得我對香港現時的判斷都可能不是很準確。」

「關於政治問題，這一兩年我有點改變。以前是有點犬儒，覺得都差不多、無所謂。現在則可能讀論述、讀歷史多了，會更傾向從歷史或更深層次的結構問題去思考香港。譬如群眾運動爆發的背後，不必然只是一個單純的政治原因，也許更深層次的社會結構問題也值得關注。」改變則某程度上源自重新擁抱學術與文學，視野再度擴闊：「黃碧雲的《盧麒之死》又是給了我很大的震動和對政治、歷史的思考。」

「後來再重新思考，覺得去年七月會寫《之後》，可能就是想取得和香港的情感連結。雖然可能很片面同一廂情願。」他說。

願在城裏像死去地活着

得獎作品中其實頗多幽默小句，不難讀出那種貼地的關懷，同時亦帶着文青的悶騷、看破世情的自覺。小說收筆短促，倒是相當耐人尋味。結局提到，主人公突然「跳進貨櫃」，此後多年無人知曉其下落。又彷彿正是他的避世自况。「那時其實是想寫一種『不知所終』或『不了了之』的感覺。一部分原因是，也許他（小說主角）真的也不知道人生可以點算，索性躲藏起來，什麼都不理會。」洪昊賢接着又說：「另一部分則是想寫，像他這樣的一個no name的人，可能莫名其妙失蹤了、就算不見了都沒人在意。在香港，或這個世界，都好多這樣的人。你總是看不到他們。但偶爾又會在街頭某個轉角，麥當勞某個位置見到他。雖然他面目模糊，但可能經歷過很多事情，有他自己的身世和苦難。」

「我一直覺得有很多在這座城裏生活的『失蹤人口』。他們不是真正意義上的失蹤，但某種意義上和『失蹤』沒太大差別。我自己都是個失蹤人口，好少跟人聯絡，又不再用社交媒體。有朋友笑說，曾一度以為我已經死了。」然而，來到台灣，洪昊賢的避世大業畢竟沒有成功，反而文學創作上的成功讓他重新被人記起；政治動盪的時代，亦令他重新跟香港產生連結，讓他依稀有點失落：「我近來發現原來不太可能真正『避世』。只要這個地方有人，就會逼你面對現實。除非你去深山或森林吧。」

洪昊賢的畢業論文和學術研究，仍然打算寫香港。問他往後想回來香港，還是考慮在台灣定居、繼續深造？他一如既往，不習慣思索「之後」的事情。「要看你想要什麼樣的生活。如果你只是安靜過日子，台灣是很好的地方。生活步調能令人平靜，好不好的話則很看個人。據我所知也有一些移民台灣的香港人過得不算太好，或來到之後覺得有落差。」

「未來的事情真不知道，見步行步吧。」慵懶、無憂也無將來的口吻，仍像他筆下的那個觀塘廢青。

info：洪昊賢

一九九三年生，留台港生。香港浸會大學人文及創作系創意及專業寫作文學士，現為台灣國立清華大學台灣文學研究所碩士生。作品散見香港及台灣的文學雜誌與報章。曾獲時報文學獎、大學文學獎、月涵文學獎。曾擔任兩年記者。

文//紅眼

編輯//關曉陽

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