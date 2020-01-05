思考這問題，不得不反思「節日」的本質。究竟節日是什麼？我有個朋友每年元旦都會在facebook發文，表示不理解人類為什麼要慶祝地球又圍繞太陽公轉了一圈。他想表達的，正是慶祝新年是多麼無聊的一件事。就算聖誕節、復活節、端午節等，可能自有其紀念的歷史或宗教事件，但只要看看現在我們怎樣過節，也會發現，其實紀念的事件在過節時也沒有很重要的角色。不過無論節日的起源是什麼，看來也難以說明為什麼節日裏特別想有人作伴。紀念耶穌降生也好，慶祝地球公轉了一周也罷，這為什麼需要「其他人」的存在？我一個人不也可以好好紀念這些事嗎？大多數節日的起源，似乎也不能解釋節日究竟是什麼。

節日的「社會功能」

社會學中，有所謂「結構功能學派」。這學派把社會看成一個整體，社會中各部分就是為這整體的穩定運作而存在。於是，每一個部分的意義，並不在於表面上大家看到的意義，而在於事實上這一部分究竟如何讓社會整體更穩定運作，就是這一部分的「功能」。所以，就算是一些諸如黑社會、黑市交易、賄選等看起來很壞、根本不應存在的社會現象，只要它存在，它就一定有些社會功能。

在這角度看，我們或許會對「節日」有更深的認識。因為不論節日起源於紀念耶穌降生還是地球公轉一周，這些表面上的意義都不重要；我們要看的，是節日究竟在社會中扮演了什麼角色，有什麼功能。

不少社會學理論也認為，其實節日的社會功能正在於增加個人對社群的歸屬感，以及促進人與人之間的關係，亦因此，世界各地的節日慶祝時都強調群體聚會，甚至還有一些集體儀式。如果節日只是紀念某些事件的話，我們根本不能理解何以差不多所有節日都有社群的面向在其中。

這樣看來，我們就能了解為什麼「每逢佳節倍思親」了，因為節目在社會中的功能，就是讓社群成員聚在一起，從而增加凝聚力。過節時若只獨自一人，自然覺得節日的功能不被滿足，也就倍覺寂寞了。

但節日有什麼社會功能是一件事，節日對個體有什麼意義卻是另一問題。就算節日的確有增加社會凝聚力的功能，我們作為個體，卻總可以為節日賦予不同的意義。

倒過頭來，其實「孤單一人」這事也一樣。孤單一人只是客觀描述，但我們會否由此感到寂寞，卻取決於怎樣詮釋「孤單一人」這件事。我們可以重新理解節日、獨自過節的價值（如多些獨自沉思的空間），或如阿文所說，就算獨自一人也可把食店中其他獨自過節的人看成同伴，這樣的話，孤單一人過節，就不一定覺得寂寞孤單了。

文 // 嚴振邦@好青年荼毒室