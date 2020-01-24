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2020年1月5日星期日
星期日生活
說愛達人周冠威 直面鬱結 在愛中學會療癒
2020：改革還會遠嗎？
PPRB失衡的單聲道
周日話題：重建警民互信的基礎：切合社會期望
星期日現場：工會組織潮 如何浪接浪?
周日話題：港英的止暴制亂：重組警隊 刻不容緩
七情上面：LMF放下廿載成全當下
開門讀書：2020守望香港
讀書/時令讀物：突破親緣關係的共同體 讀《安提戈涅的訴求》
在大學教植物學：緬梔長伴馬禮遜
童軍跳彈牀：Re:Moon Sky 的十年大事回顧
chungkin express：漂流教室II—從價值到價格
阿貓阿狗：#61祝福
劇透紙背：《婚姻故事》反諷的愛
評影習寫：野牛角尖上的真實 漫寫Jallikattu
家明雜感：《1917：逆戰救兵》奇觀極致
影片簡評：《李察朱維爾：驚世疑案》 IIB
咩世界：第136期 ／重聚
單元連載
星期日文學‧洪昊賢：無貌的廢青，失蹤的人口
家常便飯：港式喇沙 香辣惹味
ways of seeing：香港故事 藝術館怎說好？
通識導賞：強姦罪改名 保障受害人，非洗白
街知巷聞：坪洋村 壁畫內外的風光
哲學大牌檔：大時大節 在快餐店，一個人孤獨嗎？
寂寞聖誕何以寂寞？
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影片簡評：《李察朱維爾：驚世疑案》 IIB
【明報專訊】張偉雄 3.5★
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說愛達人周冠威 直面鬱結 在愛中學會療癒
2020：改革還會遠嗎？
PPRB失衡的單聲道
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星期日文學‧洪昊賢：無貌的廢青，失蹤的人口
家常便飯：港式喇沙 香辣惹味
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通識導賞：強姦罪改名 保障受害人，非洗白
街知巷聞：坪洋村 壁畫內外的風光
哲學大牌檔：大時大節 在快餐店，一個人孤獨嗎？
寂寞聖誕何以寂寞？
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寂寞聖誕何以寂寞？
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