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家明雜感：《1917：逆戰救兵》奇觀極致

【明報專訊】雖說太陽底下無新事，不過在電影世界，仍然有人繼續發掘嶄新的說故事方式。英國導演Sam Mendes新作《1917：逆戰救兵》，就是近期一例。

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