周日話題：重建警民互信的基礎：切合社會期望

這些改革達到幾個重要目標：成功籠絡地區層面的社會賢達，他們跟警方合作無間，無論在市區或郊區，鄉紳及地區人士都和警隊建立比較密切的連繫，這個直接取代了七十年代前「地下秩序」的警民互動模式。而在人口密集社區的鄰舍層面，新市鎮發展及重建計劃給予警方一個很好的契機，重新建立警民關係的互動。七十年代起湧現的大型街頭罪案，警方的高調佈陣破案，亦令市民開始對警隊的執法能力及專業化產生信心。當然，當年資訊流通的速度慢，沒有互聯網，亦沒有民選的議員，只要警方有「表現」，面對訴求相對簡單的民眾，更容易取得他們的支持。這個情况，到了九十年代，政府推出「服務承諾」，引入向市民問責的概念，自選舉政治的推行後，開始有了翻天覆地的轉變。

英殖警隊原毋須市民認受

嚴格而言，香港警隊一直以來不需要、亦沒有依靠市民支持而得到認受性的權力，他們被視為「殖民地政府的代理」（agent of the colonial government），效忠的對象是英女王而非香港市民，其文化的「政治中立」概念，基本是指不會偏袒「英女皇及英國政權之外其他的勢力」。警方現在使用「社區警政手法」（community policing practises）去拉近與市民的關係，加強溝通，但是其體制本質並沒因改革而動搖，它主要目標並非服務香港市民，這是七十年代前一直以來的模式。隨着回歸中國，理論或實際而言香港不再是、也不應是一個殖民管轄地區，警隊該如何定位？北京希望九七前後的轉變似乎並非是港人治港，她最希望是「平穩過渡」與「五十年不變」，即以「舊制度」搬至「新架構」裏。從狹義來看，以往效忠英女王的角色轉移為香港特別行政區，但是理論上香港特別行政區並非殖民地，會令到大家容易感到迷失。實際的是與非，就留白讓讀者思考。

香港警察體制在主權移交前後其實無大幅改變，那麼我們對於「警隊形象改變很大」的幻象是從何而來？很大程度是源於警隊角色與處理案件性質的轉變。六七十年代前香港警隊的聲譽是街知巷聞的，香港警察一直都飽受貪腐及無能的指摘，市民普遍並不信任香港警察，出現某種程度上的「華洋分治」，基層市民遇事，傾向依靠社會關係及個人關係解決問題，多於向警察尋求協助，無形中形成市民與警察之間明確的分隔。其實在更早的殖民地時期，更加有所謂「一體二元」的制度運作，即英殖警隊早期基本不理會華人福祉，亦不會招募華人當警察，更容許華人建立自己的「更練團」。在八十年代初，「皇家香港警察」處理的多是重型街頭罪案，如當年的「省港旗兵」、標參、勒索等，一般市民都不會犯這類型案件，而這些罪案亦嚴重威脅市民的性命財產。因而，當警隊執法處理這些罪案，便漸漸給予市民信心，形象得以改善，變得正面。至九十年代，警隊以服務為本、維持社會穩定為目的，運作的透明度提升，警員招募的質素亦增加，所以當時的警隊逐漸得到公眾信任。到回歸以後，公民意識的覺醒導致更多公民抗爭出現，當中大多是市民對法律條文、對香港甚或中央政府的質疑，而非敵對警隊。然而，當警隊對公民示威遊行、抗爭執法時，便容易動搖市民對他們的信賴。

歐美有關警隊支持度的研究，一直傾向強調「程序公義」對市民信任警察的重要性。而有關「程序公義」的研究，通常強調程序的「公平性」、「透明性」、「執法一致性」對警隊形象的影響。警方要禮貌對待市民，尊重人權，警務工作要有足夠透明度，通過程序合法，贏取市民對警隊的支持。但這個歐美社會背景的假設，運用於理解香港警政會出現一個極大的疑問。香港的警隊，根據殖民地警隊的模式建立，一直強調是「半軍事化」，具有迅速動員的防暴力量，以維持社會治安為主要目的。一直以來的社區警政措施，與市民同步的理念、引入民意代表參與管理決策等「民主警政」（Democratic Policing）作法，其實都並不存在於香港的警政理念。香港的警務議題，一直以來都是強調維護內部穩定、邊界管理，而並非防止罪案及服務社會，這個和歐美警政的模式大有分別。香港警隊一直以來與民眾分離，外籍警官及從外地引入的警員，輔以本地華人基層警員，共同管理香港社會。二次大戰前，香港市民一般都不欲與警察為伍，普遍對警隊不信任。但同一時間，他們對這個警隊的架構，亦不太關心。他們不會主動接觸警察，普遍視警察為異族政權的代表，有「好仔唔當差」的諺語，這個和市民的「難民心態」大有關係。在這「借來的時間，借來的空間，借來的地方」，香港市民對本地的政治漠不關心，英國人政府亦容許華人社區設置自己的自發保安組織「更練團」。殖民地警政理念以警務問題為本，與民眾接觸有限。

認受性之源：管理主義的問責

九十年代最後一任總督彭定康推出「服務為本」的公共行政改革，警隊作為公營部門一員，當然亦受影響。但是這些改革，亦並非我們所理解有關「警政民主化」的那一些作法，反而更加類近「商界營銷」策略，通過「多快好省」，強調「成本效益」、「滿足顧客」，令市民對警隊的感覺正面。這成功令市民對警隊專業程度比較滿意，亦可以理解為香港一直以來有社會精英、中產階級專業人士當道的社會架構。他們崇尚的「專業」，除了程序理性之外，就是這些「多快好省」，「強調結果」。

一直以來，在這「各取所需」的香港社會，儘管殖民警隊不是以民為本，警隊及政府亦保留了很大的權力，隨時控制社會，但其在七十年代一連串改革推出後，仍然能逐漸爭取到市民對警隊的認同。當然，這亦不能忽略中國大陸的因素。英國學者的文獻裏經常強調「程序公義」的重要性，這亦帶出了另一個意思，就是缺乏「程序公義」的警隊、「貪污」的警隊、「不透明」的警政，會令市民對其反感。香港警隊一直缺乏這方面的「程序公義」，雖然有所謂《警察通例》的設置，但在香港從未經歷民主的管治下，這方面基本上沒有保證，亦沒有制約。有趣的是， 警方備而不用的權力，在它成功撲滅罪案、加強宣傳、建構了一個相對廉潔及推出龐大公關的形象工程後，竟然能得到市民的支持，這很可能和香港政府縱然沒有「合法性」，但「旅港」的香港居民，更多懷疑中國大陸政府政權的合法性，而作為難民，他們到了香港後，總愛比較香港、大陸甚至台灣政府的管理，他們對可以獲得暫時的安逸，大多表示非常滿意。

警民失信的關鍵？

究竟現在香港市民是否不再信任警察？警民關係將會何去何從？2005年，警隊處理過來自世界各地的反世貿示威者後，市民對其滿意的程度竟達80%，這個比率可說國際間罕見。在社區層面，即使到了2019年6月前，市民大致上對警察都信任有加，信任度大概四成至五成，並不算差。一些社區警政措施，例如警隊慶祝175周年，在黃竹坑警察學院舉行了數場大型匯演，座無虛席。去年6月後市民對警隊的質疑，其實源自幾個很重要的事件：6月12日，警隊驅散在立法會示威區內的合法示威者，被廣泛質疑使用了不合比例及不需要的武力；7月21日，港鐵元朗站「無差別」打人事件，市民普遍懷疑警隊失職，甚至猜測其與幫會勢力勾結，執法不公；8月11日，警隊被揭發派出臥底探員，混入示威者當中，在銅鑼灣街頭拘捕示威者，被質疑使用過分武力及不人道對待被捕者；8月31日，警察「速龍小隊」成員衝入港鐵站發射胡椒噴霧，並在車廂及站內攻擊一些形似示威者的乘客。這些「防暴」的場景，大都出乎普羅市民意料，亦普遍令市民質疑警隊執法的尺度及公正。即使警隊辯解這都是合乎他們自行釐定的行動指引，亦在法律對他們的授權內，但似乎未能說服大多數市民。

現在香港警民沒有了互信的主因，是覺得警察執法不公，無禮對待普羅市民，甚至任意運用賦予他們的法定權力。理論上在一個正常的社會，警方需要市民協助執法，市民亦需要警方保護他們安全，任何政府都需要塑造良好的警民關係。香港並非完全封閉的社會，在「一國兩制」下，香港是自由開放多元的社會，有一點民主的政制，容許有出版及人身自由，但另一方面，香港的法律框架，亦授予行政機關及警務機關莫大的權力，跟西方民主社會有相當明顯的差別。香港的立法議會，大致上未能有效制衡行政機關的決定。這些背景令警民關係的發展添上了很不確定的因素。更重要的是在現行的「一國兩制」框架下，香港特區政府未能完全掌控及決定施政及發展的路向，中央政府作為持份者，在現行中央與特區分權的設計下，具有所有事情的最終決定權。客觀現實是，香港警政繼後的發展路向，這並非香港人、甚至香港政府的領袖可以完全控制。

港英式的警務改革可行嗎？

就現在警民關係的困局，是否可以參照外國的一些做法，作出相應的改善？例如能否好像在英國各地的警隊，主動邀請市民參與討論及完善警政模式，加強警隊與社區的關係？英國警政的模式，強調「互相協作」關係，地區的警隊很多時候資源不足，遇有大型事件甚至騷亂，每每需要尋求其他地區的警隊合作，借用資源，而地區議會亦基本上控制了當地警務工作的經常開支。也即是說，警隊需要和民眾及社會賢達代表合作，才可有效履行職責。

至於香港的警政模式，歷史上警隊與市民比較疏離，尤其是在七十年代以前，警隊和市民基本上是兩個不同的群體，互不相干。自八十年代起，香港警隊的形象已經徹底改變，在市民心中，是有效率、具效能、向市民問責、專業。在中央層面，警隊成功打擊不少跨境罪案，警隊強化了和市民的協作，增設中央滅罪委員會，改革警察投訴課，並和新建立的警監會（監警會前身）合作，政府委任了不少當時的社會賢達為警監會委員，增強其代表性。在地區層面，地區指揮官一直和區議員保持溝通，成功塑造警隊開明、透明、問責的形象。但其實香港的地區議會沒有控制警隊財政的法定權力，立法會的組成，也決定它並不具備充分制衡警隊行政運作的能力。更重要的是，那些當年被吸納委任進入這些諮詢架構的「社會賢達」，大部分都是在其專業內的翹楚，獨當一面，縱然他們並非民選產生，面對公眾並非人人能言善辯，但其學歷專業的背景，每每能贏得大多膜拜專業中產市民的好感。對比當前的香港，現在的「賢達」不時備受市民對其能力的質疑，取向保守，在其行業內的聲望亦不算出眾。這種當年行之有效的「諮詢委員會」式警民聯繫手法，在回歸20多年後的特區年代，似乎隨着社會環境的改變，已不再有效，非要採取大規模的改革不可。

短期唯一可做 調查6．12等事件

在短期而言，唯一可以做的，當然是大規模調查這半年來的風潮，尤其是直接衝擊警民互信的幾個日子的事件：6．12、7．21、8．31、10．1，並根據調查結果建議相應的改革措施。

香港警隊非常制度化，專業部門眾多，人員質素比起不少發展中國家，以至歐美民主國家的警隊還要好。但為何仍然陷入現在意想不到的困難？主要原因，就是這個從港英年代平穩順利過渡的半軍事民警架構，在這個新特區年代政治氛圍下，出現了難以自我修正的結構問題。政府程序失信的政策決定、感覺的執法不一致，以至對司法制度公正性的懷疑，則使市民對警隊的期望出現落差，解釋了「為什麼自問敬業樂業的警務人員，總是受到無理的挑戰」。

問題是，這個狀况有徹底改變的空間嗎？有悲觀的論點說，未來30年也沒有希望了，這句話不免言過其實；但警隊是典型的官僚架構，而這個組織特色，基本上否定了「從下而上」改革的可能。一位有政策理性、有魄力、有政治智慧的領導，有能力在「一國兩制」框架內向中央及香港市民雙重問責下，獲得中央政府充分授權，還是有可能像七十年代香港的英殖政府，通過高舉反貪及架構重組等措施，成功扭轉警隊腐敗的現象，建立警民的信任。

文//何家騏（香港教育大學社會科學系助理教授，專研香港警政）

編輯//馮少榮

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