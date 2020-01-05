2020：改革還會遠嗎？

蝸牛沒動，但香港遽變頻生，放眼看去，街上的欄杆全部放空，獨剩支支高個柱頭，困局嗎？已由第四代擴闊到第Z世代。元旦日繼續有數以十萬計的人上街，很多人未有機會離開維園，遊行已被迫腰斬，但我們仍可在其中找到民間社會的活力，譬如瞬間刮起組織新工會的浪潮。警民繼續爆發衝突，警察大大力圍捕，高官大大聲吟噚經濟紅色警報呼籲回復平靜，但流血扭打的螺旋繼續，而世界卻已經換代了。

今期打開「二○」，就當是新年願望吧，讓我們來談談改革。反修例運動不單大大敗壞了香港警察的光明形象，更甚是暴露了香港警政由殖民歷史遺留下來的深層結構問題，事到如今還可望翻身嗎？今期有幾篇相關的重磅文章，其中學者何家騏及萬學賢由六七十年代的腐警橫行的成功轉身說起，當年是如何能夠令公眾完全改觀？香港警察的「Asia's Finest」是經過如何的營造而來？現在又是否可以重新複製？

踏入新一個十年，如果重拍《十年》，會不會見到更多的悲觀？《十年．自焚者》導演周冠威話說當年，其實他的底氣是樂觀的。他的新作近日公映，是一個動人的愛的故事。無論如何，新一年，祝願有愛同行。

編者話//黎佩芬

圖//黃宇軒

美術// SIUKI

編輯//蔡曉彤

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